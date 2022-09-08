Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией

Активность украинских диверсантов на российской территории явно вдохновила Эстонию. По крайней мере, такие выводы можно сделать из планов, озвученных в Таллине по поводу начала подготовки в стране «организованной партизанской или подпольной деятельности». Это прямо касается России, потому что заявленные цели могут расходиться с реальными.

Если верить эстонским СМИ, страна начинает подготовку населения к партизанской борьбе. "Речь идет об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной", цитирует РИА "Новости" эстонское государственное телевидение ERR. Сообщается, что Минобороны Эстонии готовит закон, который позволит Силам обороны заниматься подготовкой вооруженного сопротивления "на оккупированной территории". Осуществляться это будет, в частности, через создание агентурных сетей, тайников со снаряжением, конспиративных квартир и т. п.

Зачем все это нужно Эстонии? К чему вся эта партизанская подготовка? Все дело в том, что Эстония располагает весьма скромной армией. Общая численность эстонских вооруженных сил – 6400 человек. Все это "могучее войско" прикрывают с воздуха четыре вертолета и перевозят четыре транспортных самолета. На море рубежи свободной Эстонии охраняют три минных тральщика и два корабля управления.

В руководстве этой страны вот уже много лет говорят о "российской угрозе". В частности, звучат опасения, что НАТО не сможет прийти Эстонии на выручку в случае внезапного начала боевых действий с Россией. Или же, по крайней мере, Россия сможет очень быстро разбить эстонские вооруженные силы.

С этим и связано появление надежд на организацию партизанской войны – тем более что в Эстонии есть послевоенная традиция так называемых лесных братьев, то есть вооруженного сопротивления советской власти. Тогда это была полностью подпольная, по сути, террористическая деятельность, сегодня же эстонских партизан будут готовить государственные специальные службы.

В Эстонии функции разведки и тайной полиции принадлежат "Кайтсе-Политсей" (КАПО). У военных своя спецслужба – 2-й отдел Главного штаба сил обороны Эстонии "Кайтсетлийт". Кроме того, на территории стран Прибалтики действуют несколько разведок стран НАТО. Сотрудники местных систем безопасности стажируются в ЦРУ, БНД и МИ-6.

Местные спецслужбы давно превратились в разведывательный форпост США и НАТО на границах России и работают на подхвате у главных игроков. В Эстонии по традиции заправляет британская МИ-6. С высокой долей вероятности можно предположить, что инициатива подготовки партизан в Эстонии принадлежит именно британским спецслужбам. Реальная цель – создать на границах России разведывательно-диверсионный пояс. По сути, подготовка партизан – главная задача спецназа Эстонии.

Нет сомнений и в том, что подготовка разведчиков и диверсантов будет вестись с прицелом выполнения задач на территории России.

Конечно, уже объявлено, что "партизаны" предназначены только на случай "агрессии России" и для работы на "оккупированных территориях". Однако специфика подготовки такого рода специалистов такова, что в реальности они должны уметь действовать на стороне противника (читай – на территории Российской Федерации) даже в мирное время. Что мешает прошедшего такую спецподготовку гражданина Эстонии отправить под видом туриста в Россию – для разведки тех или иных объектов, вербовки граждан РФ или в качестве связника для действующего агента?

Наглядно действия таких "партизан" могут проявиться в так называемый угрожаемый период – время, которое, по оценкам Эстонии и Запада в целом, будет непосредственно предшествовать началу реальной войны России и НАТО. Тогда эти диверсанты могут начать устраивать диверсии в северо-западных районах нашей страны – ровно так, как сейчас это делают украинские диверсанты под Курском и Белгородом.

Попытки сформировать свой спецназ в Эстонии предпринимались практически с начала ее независимой истории. Первое подразделение, предназначенное для глубинной разведки и диверсий, было создано в 1993 году под руководством Отдела военной разведки Сил обороны Эстонии, но существовало недолго. После этого было еще несколько попыток в разные годы, по разным причинам пришлось подразделения расформировать.

В конце 2012 года Силы специальных операций (ССО) Эстонии были созданы в качестве отдельного подразделения под непосредственным командованием командующего Сил обороны. Однако случилось еще несколько штатных изменений, прежде чем эстонские ССО были официально созданы 1 августа 2014 года.

Основными задачами ССО в рамках плана национальной обороны Эстонии являются организация и ведение нетрадиционной (партизанской) войны, специальная разведка, оказание военной помощи. Эстонские ССО состоят из штаба, целевой группы и других подразделений, информация о которых засекречена. Для подготовки диверсантов в Тарту действует специальный военный колледж. Преподают там "Зеленые береты" из США, инструкторы из ФБР и "Дельты", британской САС. Выпускники проходят обкатку в ходе учений НАТО и в горячих точках.

В частности, эстонский спецназ принимал участие в операции США в Афганистане, где заслужил высокие оценки.

Личный состав эстонских ССО имеет хорошую подготовку. Только начальная подготовка оператора эстонского спецназа занимает около трех лет. Затем следует два-три года дополнительного обучения. В общей сложности на подготовку оператора спецназа уходит около восьми лет. В итоге бойцы подразделения в равной степени способны работать как в городских условиях, так и в пустыне, в горах или на море. Кроме того, они должны уметь действовать на территории противника несколько месяцев без посторонней помощи.

Планы по подготовке партизан опираются на традиции эстонского подполья и парамилитарных организаций. Прежде всего, еще до Второй мировой в Эстонии существовала организация "Омакайтсе" ("Самозащита"), насчитывавшая десятки тысяч участников. Во время нацистской оккупации "Омакайтсе" стала кузницей и поставщиком кадров для полицейских батальонов, полиции безопасности, 20-й эстонской дивизии СС, охранников концлагерей и тюрем. Первой прибалтийской воинской частью, воевавшей против СССР (в сентябре 1942 года, под Волховом), стал отдельный эстонский батальон.

Сразу же после прихода советских войск во время Великой Отечественной в эстонских лесах стали появляться вооруженные отряды, известные теперь как "лесные братья" и опиравшиеся на широкие слои населения.

Костяком их были активисты "Омакайтсе". В отличие от Западной Украины, где антисоветская борьба координировалась в основном из единого центра (ОУН* – УПА*), в Прибалтике существовало большое количество отдельных националистических организаций.

Наибольшую активность здесь проявляли "Эстонский национальный комитет" и "Союз вооруженной борьбы". Но эти крупные организации были быстро ликвидированы советскими органами госбезопасности, а их место заняли территориальные отряды и уголовные банды. Они пытались сопротивляться установлению советской власти в Эстонии, где с 1946 по 1956 год убили 891 человека. Сломить сопротивление удалось лишь после того, как "лесных братьев" лишили опоры на местных жителей, проведя депортацию членов их семей и выявленных активистов.

Вероятно, и британские разведчики, и нынешние власти Эстонии провели анализ слабых мест повстанчества в Эстонии в ХХ веке и теперь решили устранить имевшиеся ошибки, начав готовить население "к приходу русских". Во всяком случае, это формальный повод для начала такой масштабной работы.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Сергей Козлов