Ростех и Сбер и договорились о подготовке кадров для Госкорпорации

Госкорпорация Ростех и Сбербанк в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель генерального директора Госкорпорации Николай Волобуев и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Документ предполагает обеспечение подготовки высококлассных специалистов для работы в организациях Госкорпорации, а также реализацию совместных научно-исследовательских проектов. В частности, планируется проведение корпоративных программ обучения инженеров и ИТ-специалистов по направлениям Data Science и ESG; семинаров по финансовой грамотности.

«Сбер достиг существенных результатов в сфере ИТ, в том числе по линии подготовки кадров. Для Ростеха этот опыт крайне актуален, учитывая стоящие перед нами задачи, в том числе в сфере импортозамещения, и необходимость развития внутренних компетенций. При этом Корпорация максимально заинтересована в инженерах, способных развивать электронику, а также в специалистах на стыке ИТ и других наук. В этой ситуации перспективные решения и наработки Сбера в области ИТ и искусственного интеллекта, формирование цифрового профиля работника могут стать основой для стратегического партнерства Корпорации и банка», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

«Наше взаимовыгодное партнерство с Ростехом продолжается уже много лет и теперь будет включать в себя предоставление не только финансовых, но и нефинансовых продуктов и сервисов. Это соглашение фокусируется на ключевых аспектах подготовки квалифицированных кадров. Мы готовы предоставить Корпорации апробированные внутри Сбера профильные цифровые решения, которые могут быть кастомизированы под потребности и специфику деятельности Ростеха и, я уверен, станут драйверами его дальнейшего устойчивого развития», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.