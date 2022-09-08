Войти
Ростех

Ростех и Сбер и договорились о подготовке кадров для Госкорпорации

150
0
0
Николай Волобуев и Александр Ведяхин.
Николай Волобуев и Александр Ведяхин.
Источник изображения: rostec.ru

Госкорпорация Ростех и Сбербанк в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель генерального директора Госкорпорации Николай Волобуев и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Документ предполагает обеспечение подготовки высококлассных специалистов для работы в организациях Госкорпорации, а также реализацию совместных научно-исследовательских проектов. В частности, планируется проведение корпоративных программ обучения инженеров и ИТ-специалистов по направлениям Data Science и ESG; семинаров по финансовой грамотности.

«Сбер достиг существенных результатов в сфере ИТ, в том числе по линии подготовки кадров. Для Ростеха этот опыт крайне актуален, учитывая стоящие перед нами задачи, в том числе в сфере импортозамещения, и необходимость развития внутренних компетенций. При этом Корпорация максимально заинтересована в инженерах, способных развивать электронику, а также в специалистах на стыке ИТ и других наук. В этой ситуации перспективные решения и наработки Сбера в области ИТ и искусственного интеллекта, формирование цифрового профиля работника могут стать основой для стратегического партнерства Корпорации и банка», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

«Наше взаимовыгодное партнерство с Ростехом продолжается уже много лет и теперь будет включать в себя предоставление не только финансовых, но и нефинансовых продуктов и сервисов. Это соглашение фокусируется на ключевых аспектах подготовки квалифицированных кадров. Мы готовы предоставить Корпорации апробированные внутри Сбера профильные цифровые решения, которые могут быть кастомизированы под потребности и специфику деятельности Ростеха и, я уверен, станут драйверами его дальнейшего устойчивого развития», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Похожие новости
30.09.2020
Опорный банк военпрома
21.09.2020
Мастера оружейных дел. Самые известные отечественные конструкторы стрелкового оружия
19.01.2016
После операции в Сирии российские Су-35 стали нужны всем
30.12.2015
Мантуров: крупный инвестор ведет переговоры о покупке доли в "Вертолетах России"
13.05.2011
Гордость и предубеждение оборонки
28.04.2011
"Вертолеты России" выбрали цель
18.04.2011
Латина во имя оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий