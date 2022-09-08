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Ростех

ИТ-разработка Ростеха включена в Единый реестр российских программ

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Решением Минцифры России «Автоматизированная система планирования и учета корпоративных социальных программ Государственной корпорации Ростех» (АС КСП) внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В этом году система будет внедрена в ИТ-инфраструктуру порядка 300 организаций Госкорпорации.

Забота о людях является одной из ключевых корпоративных ценностей Ростеха. Госкорпорация обеспечивает комплексную социальную поддержку своих сотрудников и членов их семей, планомерно наращивая расходы в данном направлении. В 2021 году расходы социального характера Корпорации и организаций Корпорации составили порядка 12,2 млрд рублей.

«Фокус внимания направлен на социальную политику, поэтому выбор именно этого направления в качестве приоритетного для автоматизации абсолютно закономерен», – отметили в Ростехе.

АС КСП позволяет внедрять единый стандарт поддержки и развития работников всех предприятий, при этом льготы выделяются пакетом или по принципу «кафетерия», то есть с возможностью самостоятельного выбора вида поддержки из общего перечня в рамках лимита. Социальный пакет включает жилищную программу, добровольное медицинское страхование, программы отдыха и оздоровления, негосударственное пенсионное обеспечение, обучение и материальную помощь.

«Ключевое при реализации социальной политики – обеспечить прозрачный адресный подход ко всем работникам, базируясь на их индивидуальных запросах и жизненных планах. Цифровое решение позволяет минимизировать рутинную работу кадровых служб, ускорить внедрение единого стандарта социальной политики на предприятиях Корпорации с учетом их специфики при надежном контроле за расходами», – прокомментировала директор по управлению персоналом Юлия Цветкова.

Работоспособность АС КСП и ее соответствие единым стандартам корпоративной социальной политики были подтверждены в ходе пилотного тестирования системы центром ИТ- и ИБ-компетенций Корпорации ООО «РТ-Информ» в центральном аппарате Ростеха, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и АО «Рособоронэкспорт».

«Работа по цифровизации бизнес-процессов Корпорации ведется сразу по нескольким направлениям, в том числе в сфере управления персоналом. Технический вызов автоматизированной системы – обеспечить персональный подход в интересах порядка 600 тыс. сотрудников Корпорации и ее организаций. Одновременно с этим – осуществить стандартизацию бизнес-процессов и гарантированную бесперебойную работу в рамках планирования, предоставления социального пакета и формирования достоверной отчетности», – отметил генеральный директор ООО «РТ-Информ» Азиз Бедиров.

Ключевая HR-аналитика, необходимая для принятия управленческих решений, выводится на панель руководителя – еще один информационно-аналитический инструмент Ростеха. Доступ к таким показателям, как средняя заработная плата, уровень расходов на сотрудника в сравнении с регионом/отраслью, текучесть, уровень заболеваемости, а также многим другим предоставлен директорам по персоналу и генеральным директорам организаций Корпорации, включая руководство Ростеха.

Работа ООО «РТ-Информ» по созданию АС КСП началась в 2018 году. Сейчас система находится в процессе тиражирования. Уже в этом году АС КСП будет введена в промышленную эксплуатацию в 300 организациях Корпорации. Завершение тиража запланировано на конец 2023 года. Центр ИТ- и ИБ-компетенций Ростеха займется подключением, обучением и технической поддержкой пользователей системы.

АС КСП является первым практическим шагом по выстраиванию единой ИТ-платформы для управления персоналом, предусматривающей внедрение 17 функциональных модулей, в том числе адаптацию сотрудников, обучение и развитие, управление кадровым резервом и нематериальной мотивацией, карьерный портал, оценку сотрудников, управление эффективностью, вознаграждением и корпоративными социальными программами, а также корпоративный портал. За счет подобной автоматизированной стандартизации и централизации HR-бизнес-процессов ожидается повышение их качества, снижение рутинных операций и высвобождение экспертного потенциала сотрудников для решения стратегических задач.

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