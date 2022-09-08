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ПСБ поддержит стратегические проекты ОАК

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Олег Минаев и Юрий Слюсарь
Олег Минаев и Юрий Слюсарь.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

ПСБ и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Соглашение предусматривает долгосрочное взаимовыгодное партнерство сторон, в том числе реализацию инвестиционных программ авиастроительных проектов, включая серийный выпуск гражданских самолетов, техническое перевооружение производства и создание систем послепродажного обслуживания самолетов, произведенных компанией и ее дочерними обществами, а также финансирование лизинговых компаний в целях приобретения гражданских самолетов ОАК.

«ПСБ является нашим надежным партнером в производстве и продвижении на рынок современных российских самолетов, в повышении доступности авиаперевозок и улучшении транспортной связанности нашей страны. Сегодняшнее соглашение подтверждает продолжение и расширение нашего сотрудничества в авиаотрасли», – сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

«ПСБ активно содействует развитию отечественного авиастроения и готов оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отрасли в наращивании производственных мощностей для создания и поддержания полного жизненного цикла авиационной техники. В рамках партнерства банк предложит удобные, учитывающие специфику отрасли финансовые инструменты для реализации всех стратегически важных проектов компании», – сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

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