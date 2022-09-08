Сбербанк и ОАК договорились о сотрудничестве

В рамках Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в части предоставления ОАК продуктов и сервисов компаний группы Сбер для реализации проектов в сфере гражданского авиастроения, включая реализацию комплексной программы развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года по следующим ключевым направлениям:

техническое перевооружение предприятий группы ОАК;

серийное производство и организация системы послепродажного обслуживания гражданских самолетов, произведенных предприятиями группы ОАК;

финансирование лизинговых компаний Российской Федерации на цели приобретения и последующей передачи в лизинг гражданских самолетов, произведенных предприятиями группы ОАК;

предоставление образовательных программ и внедрение современных цифровых сервисов и решений, направленных на повышение операционной эффективности.

«Сбербанк – один из ключевых финансовых партнеров ПАО «ОАК» на протяжении многих лет. Банк участвовал в финансировании создания и поставок целого ряда современных российских воздушных судов. Подписанное соглашение укрепляет и расширяет наше стратегическое сотрудничество», – заявил Юрий Слюсарь.

«Сбербанк обладает огромной экспертизой в работе с авиастроительной отраслью. И мы рады, что наши партнерские отношения с Объединенной авиастроительной корпорацией переходят на новый уровень в свете масштабных задач, стоящих перед отраслью. Уверен, что наши совместные усилия не только помогут в решении этих задач, но и повысят транспортную доступность для населения России», – отметил Александр Ведяхин.