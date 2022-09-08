Войти
РИА Новости

Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации элитных чеченских бойцов

154
0
0
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики

Глава Чечни Кадыров: элитные подразделения "Север" и "Юг" отправились в зону спецоперации

b]МОСКВА, 7 сентября/ Радио Sputnik. [/b]Бойцы подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ – полка "Север" и батальона "Юг" – вылетели в зону спецоперации из международного аэропорта Грозный. Об этом сообщил главы Чечни Рамзан Кадыров.

"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции… отправились лучшие сыны чеченского народа – воины двух элитных специальных подразделений – полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона "Юг" ФСВНГ РФ", – написал он в Telegram.

Росгвардейцы будут выполнять поставленные задачи в рядах союзных сил, подчеркнул глава российского региона.

Кадыров отметил решительность бойцов чеченских подразделений.

"Они самоотверженно выполняют свой долг на самом высоком уровне и вносят внушительный вклад в освобождение Донбасса", – добавил глава Чечни.

Ранее радио Sputnik сообщило об отправке в зону спецоперации очередного борта с добровольцами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
Похожие новости
24.02.2021
Ливийских борцов с терроризмом планируют обучать в Чечне
21.10.2019
Чеченские военные присутствуют в Сирии только в составе военной полиции - Кадыров
27.02.2019
В Чечне запустили полный цикл серийного производства вездеходов "Чаборз М-3"
23.10.2017
Кадыров: арктический отряд Росгвардии пройдет подготовку в Чечне
18.07.2017
Песков об интервью Кадырова: ничего из ряда вон выходящего сказано не было
30.05.2016
«Рособоронэкспорт» представил в Грозном проект «Комплексные системы безопасности» делегациям из 30 стран
04.04.2016
Кадыров: центр подготовки спецназа в Чечне строится на деньги РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий