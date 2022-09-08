Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации элитных чеченских бойцов

Глава Чечни Кадыров: элитные подразделения "Север" и "Юг" отправились в зону спецоперации

b]МОСКВА, 7 сентября/ Радио Sputnik. [/b]Бойцы подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ – полка "Север" и батальона "Юг" – вылетели в зону спецоперации из международного аэропорта Грозный. Об этом сообщил главы Чечни Рамзан Кадыров.

"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции… отправились лучшие сыны чеченского народа – воины двух элитных специальных подразделений – полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона "Юг" ФСВНГ РФ", – написал он в Telegram.

Росгвардейцы будут выполнять поставленные задачи в рядах союзных сил, подчеркнул глава российского региона.

Кадыров отметил решительность бойцов чеченских подразделений.

"Они самоотверженно выполняют свой долг на самом высоком уровне и вносят внушительный вклад в освобождение Донбасса", – добавил глава Чечни.

Ранее радио Sputnik сообщило об отправке в зону спецоперации очередного борта с добровольцами.