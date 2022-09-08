Eurometaux: металлургические заводы Европы начинают останавливать работу

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Европейская ассоциация металлургического бизнеса Eurometaux бьет тревогу, заявляя, что резкий рост цен на электроэнергию в Европе ставит под угрозу будущее европейских металлургических заводов.

Eurometaux призывает сделать все для снижения расходов на электроэнергию, чтобы спасти металлургические заводы ЕС.

Ассоциация направила письмо на имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорится, что уже отключена почти половина мощностей на европейских заводах по производству алюминия и цинка из-за энергетического кризиса. Дальше сокращения коснутся производства никеля и меди.

В ассоциации отмечают, что ряд производителей уже объявили о приостановке работы (речь о нескольких сталелитейных заводах Германии), а многие другие находятся на грани закрытия в преддверии зимы.

Стоимость электроэнергии в европейских странах растет рекордными темпами и, по прогнозам, будет расти и дальше. Британское правительство собирается поднять цены на электричество почти в два раза. В Германии и Франции за последние месяцы цена за электричество возросла на 12-13%.

О возможных перебоях с электричеством этой зимой заявляли ранее в Финляндии и некоторых других европейских странах. Такова плата Европы за отказ от российских энергоносителей.

По данным Eurometaux, пока европейские металлургические заводы страдают от высоких цен на электроэнергию, увеличиваются поставки в Европу металла из Китая и ряда других стран. Таким образом, европейская металлургия из-за недальновидной политики властей ЕС теряет конкурентоспособность.