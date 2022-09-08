Истребители Су-27 Балтфлота на учениях "уничтожили" воздушный десант условного противника

В тренировочных занятиях задействовали более 10 самолетов

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Более 10 самолетов морской авиации приняли участие в учениях по уничтожению воздушного десанта условного противника в небе над Калининградской область, сообщила в среду пресс-служба флота.

"На учениях в Калининградской области летчики-истребители Су-27 авиаполка морской авиации Балтийского флота отработали уничтожение военно-транспортных самолетов "противника" с воздушным десантом на борту", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в роли "неприятеля" выступили военно-транспортные самолеты Ан-26 морской авиации флота.

В рамках маневров экипажи всепогодных истребителей Су-27, дислоцированные в Калининградской области, подняли по тревоге. Перед ними поставили задачу обнаружить и уничтожить "противника", вторгшегося в воздушное пространство.

"Задача была успешно решена. Летчики Су-27 своевременно обнаружили и захватили цели, "уничтожив" воздушные десант на заданном рубеже ракетами класса "воздух-воздух", - отметили в пресс-службе.

В общей сложности в маневрах приняли участие более 10 самолетов морской авиации флота, уточнили в пресс-службе.

Су-27 (по классификации НАТО: Flanker - "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.