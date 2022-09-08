В США считают, что приверженность Запада поддержке Киева может начать размываться

Глава комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид призвал быть с этим очень осторожными и сохранять поддержку украинского народа

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Приверженность западных стран оказанию Украине поддержки может начать с течением времени размываться. Это признал в среду глава комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США Джек Рид, который представляет правящую на данном этапе в Вашингтоне Демократическую партию.

"Мы должны реалистично к этому относиться, - сказал американский законодатель, комментируя дальнейшие перспективы оказания Западом различных видов помощи Киеву. - Мы должны сохранять эту сплоченность, мы должны сохранять поддержку украинского народа". "Они [сейчас] привержены [предоставлению такой помощи Украине]", - заявил Рид, имея в виду граждан США и Европы. "Однако с течением времени эта приверженность может начать размываться. И мы должны быть с этим очень осторожными", - предупредил председатель комитета по делам ВС верхней палаты Конгресса, выступая на конференции, организованной еженедельником Defense News.

При этом "самым критическим" фактором Рид назвал "волю не только американского народа, но и <...> европейских союзников". "Особенно когда мы начинаем сталкиваться с такими вещами, как сокращение поставок энергоресурсов, с которым сейчас сталкивается Европа", - отметил сенатор, представляющий штат Род-Айленд.

Законодатель не подтвердил безоговорочную готовность поддержать возможную поставку Киеву в перспективе истребителей F-15 или F-16.

"На текущем этапе я хочу <...> получить рекомендации [на сей счет] со стороны Минобороны [США]. Идет ли речь о самой эффективной оружейной системе или одной из самых эффективных оружейных систем, которую они [ВСУ] могут применять? Они действовали исключительно хорошо с ограниченным воздушным потенциалом", - сказал Рид.

Кроме того, по его словам, предложения о передаче Украине американских истребителей "поднимают очевидные вопросы о сохранении боевых действий в рамках текущей ситуации". "При помощи авиации вы можете намеренно или по ошибке летать там, где вам летать не желательно. Тут есть множество вопросов", - констатировал сенатор.

С его точки зрения, выбранная ВСУ при поддержке западных военных инструкторов стратегия "работает очень хорошо и причем без существенной поддержки с воздуха". Одним словом, вопрос о целесообразности поставки Киеву американских боевых самолетов нельзя решать без должного обсуждения официальными лицами в Вашингтоне, подытожил Рид.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.