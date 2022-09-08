WP: ВСУ жалуются на нехватку снарядов, технологическое отставание от России

Как пишет газета, "солдаты говорят, что им не хватает артиллерии"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов, а также жалуются на технологическое отставание от российских ВС. Об этом пишет в среду газета The Washington Post, журналисты которой взяли интервью у нескольких украинских военных, получивших ранения в боевых действиях на южном направлении.

"Солдаты говорят, что им не хватает артиллерии <...>, а также описывают огромный технологический разрыв со своими лучше оснащенными противниками", - пишет издание. Помимо необходимости экономить боеприпасы, украинские военные также сталкивались со сложностями при наведении орудий на цели.

33-летний украинский военный по имени Денис рассказал газете, что в ходе боев почти все 120 человек из его подразделения получили ранения, двое погибли.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в понедельник заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах, ВСУ понесли крупные потери, "есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии".