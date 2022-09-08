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ТАСС

Шольц и Зеленский заявили о важности обеспечения безопасности ЗАЭС

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Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Киеве
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия не перестанет поддерживать Украину в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном отношениях

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуацию на Украине и возможности дальнейшей конкретной поддержки Киева, включая восстановление страны. Об этом в среду сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер [ФРГ Олаф] Шольц провел сегодня телефонный разговор с президентом Украины [Владимиром] Зеленским и обсудил военную, гуманитарную и экономическую ситуацию на Украине и возможности дальнейшей конкретной поддержки, включая восстановление [страны]", - отметил Хебештрайт. "Канцлер подчеркнул, что Германия не перестанет поддерживать Украину в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном отношениях. В этом контексте федеральный канцлер рассказал об интенсивной подготовке к конференции по реконструкции, которая состоится в Берлине 25 октября текущего года", - подчеркнул представитель кабмина Германии.

Что касается ситуации на Запорожской атомной электростанции, по словам Хебештрайта, Шольц и Зеленский согласились с тем, что "безопасность и защита атомной электростанции имеют первостепенное значение и что доклад Международного агентства по атомной энергии и рекомендованные в нем меры сыграли важную роль".

"Федеральный канцлер и президент Украины договорились поддерживать тесные контакты", - резюмировал Хебештрайт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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