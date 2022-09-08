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В США оценили «впечатляющий» иранский катамаран

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Головной катамаран типа Shahid Soleimani, который официально приняли в состав Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции 5 сентября, стал первым иранским кораблем с установкой вертикального пуска ракет. Возможности корабля оценило американское издание The Drive.

«Корабль на самом деле несколько впечатляет, независимо от его истинных возможностей, и является более законным военным кораблем, чем его предшественник-катамаран», — отметили в публикации.

Иранское агентство PressTV сообщило, что корабль построили с применением технологии малозаметности. «В то время как судно может иметь некоторые признаки малозаметной конструкции, как именно они на самом деле повлияют на его радиолокационную сигнатуру, остается спорным», — пишет The Drive.

Корабль получил шесть ячеек системы вертикального пуска. Считается, что они предназначены для запуска ракет «земля-воздух» с дальностью около 150 километров. В публикации предположили, что корабль также сможет нести крылатые ракеты. «Возможно, самый большой вопрос связан с тем, как будет управляться любая ракета или как корабль вообще будет обнаруживать цели. Нет никаких свидетельств того, что на нем установлен радар, способный самостоятельно поддерживать воздушные бои, особенно на большой дальности», — отмечает The Drive.

Корабль получил одну пушку калибра 30 миллиметров, четыре 20-миллиметровых орудия. Также в арсенал Shahid Soleimani войдут противокорабельные ракеты Ghadir и Nasr. Катамаран сможет нести вертолет, а также беспилотники вертикального взлета и посадки. Отмечается, что корабль могут использовать для координации действий других судов и беспилотников.

В июле издание The Drive сообщило, что ВМС Ирана усилили новым подразделением носителей беспилотных летательных аппаратов, которое будет эксплуатировать ударные и разведывательные беспилотники, а также дроны-камикадзе.

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Страны
Иран
США
Проекты
БПЛА
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