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Газета.ru

ВСУ пошли в наступление под Харьковом после провала под Николаевом

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Кодема в ДНР

Российские военные сообщили, что ВСУ из-за больших потерь приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении. Также там сообщили о взятии села Кодема в Донецкой народной республике. Тем временем украинские войска перешли в контрнаступление под Харьковом в районе Балаклеи, ведутся ожесточенные бои. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

После провала под Херсоном и на Николаево-Криворожском направлении ВСУ обратили внимание на Харьковскую область, где сосредоточили ударный кулак и начали контрнаступление в районе Балаклеи. По некоторым данным, численность украинской группировки может достигать девяти тысяч военных, часть из них проходили обучение в странах НАТО. Ведутся активные бои, российские военные отражают наступление.

«Ещё ночью по тревоге были подняты наши товарищи, которых направили на отражение наступления врага (украинских военных) у Балаклеи. Наши войска уже наносят встречный удар на Шевченковском направлении, куда рвётся враг. Резервы дошли и сразу вступают в бой. Балаклея блокирована врагом, который обошёл её и углубился в нашу территорию», - говорится в сообщении Telegram-канала «Военкоры русской весны».

Ранее на этом направлении украинские войска предприняли попытку атаковать российские рубежи, однако она не увенчалась успехом. Российская армия перешла в контрнаступление - пока пехота наносит удар на земле, отечественные истребители и штурмовики бьют «по скоплению личного состава противника и бронетехники». Численность украинской группировки может достигать 9 тыс человек, туда входят как тероборона, так и кадровые военные и силы ССО.



Также в администрации Харьковской области опровергли сообщения о частичной сдаче Балаклеи.

"Заявления о частичной сдаче Балаклеи глава ВГА Виталий Ганчев не делал! Это - ложь и провокация", - сообщили в администрации.

Проект WarGonzo сообщает, что по Купянску в Харьковской области был нанесеy удар из РСЗО HIMARS, прилетело шесть ракет. Также там сообщили, что украинские военные пытаются развить наступление в сторону н.п. Шевченково, который ведет к Купянску - судя по всему, украинские военные имеют цель отрезать снабжение российской группировки в районе Изюма и окружить ее.

На фоне активности ВСУ по ряду направлений заявление сделал глава НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, боевые действия на Украине входят в критическую фазу.

«Война на Украине входит в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело - тяжело украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу; тяжело тем из нас, кто их поддерживает», - написал Столтенберг в статье для The Financial Times.

Обстановка в ДНР

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Кодема в Донецкой народной республике (ДНР).

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских военных населённый пункт Кодема», - сказано в сообщении.

Также Народная милиция ДНР сообщила об окончательной зачистке Песок и выходе на окраины Первомайского.



Николаево-Криворожский провал

Министерство обороны России заявило, что ВСУ не проводили атаки на Николаево-Криворожском направлении в течение суток из-за больших потерь. Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам украинской армии на данном направлении.

«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось», - говорится в сообщении министерства.

За сутки высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области. На фоне крупных потерь личного состава 57-я мотопехотная бригада в районах Белой Криницы Херсонской области и Великого Артаково Николаевской области отказалась от выполнения боевых задач и самовольно покинула позиции.

В районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит украинский Су-25. За сутки ВСУ на данном направлении потеряли четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин более 150 военнослужащих.

ВСУ пытаются осуществить прорыв на данном направлении уже более недели - с 29 августа. Наиболее активная фаза продолжалась около пяти дней, в частности, сообщалось о попытках украинских диверсионных групп проникнуть на Запорожскую АЭС и Энергодар во время визита делегации МАГАТЭ. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, Киев своим наступлением пытается создать иллюзию перед западными партнерами, поставляющими Украине вооружения.


Михаил Родионов

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