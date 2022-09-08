Предприятие НИИДАР впервые представило РЛС "Витим" и "Подсолнух" на выставке ADEX в Баку

Загоризонтная РЛС "Подсолнух-Э" контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия

БАКУ, 7 сентября. /ТАСС/. Радиолокационная станция (РЛС) "Витим", загоризонтная РЛС "Подсолнух-Э" и другие станции дальнего обнаружения впервые представлены Научно-производственным комплексом "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" ("НПК "НИИДАР") на Международной оборонной выставке ADEX 2022 в Азербайджане, передает корреспондент ТАСС.

Загоризонтная РЛС "Подсолнух-Э" контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия.

Также на стенде НИИДАР представлена РЛС "Витим", которая в непрерывном режиме обеспечивает обнаружение, сопровождение и классификацию баллистических, космических и аэродинамических объектов, проходящих через зону наблюдения.

Кроме того, посетители выставки имеют возможность ознакомиться на стенде НИИДАР с новой многофункциональной загоризонтной радиолокационной станцией (МРЛС) декаметрового диапазона, которая предназначена для сверхдальнего обнаружения, определения координат и параметров движения широкого класса современных и перспективных воздушных целей в условиях интенсивных промышленных и естественных помех. По оценке сотрудников НИИДАР, представленные в Баку "Подсолнух-Э", "Витим" и другие станции дальнего обнаружения имеют высокий экспортный потенциал.

"НПК "НИИДАР" - одно из старейших предприятий радиопромышленности России по разработке и созданию высокотехнологичных и высокоинформативных радиолокационных комплексов и радиоэлектронной аппаратуры, наукоемких технологий в информационных, телекоммуникационных и управляющих системах, которые решают задачи обнаружения, сопровождения, классификации и выдачи информации по надводным, аэродинамическим и космическим объектам.

IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX 2022 проходит с 6 по 8 сентября в столице Азербайджана Баку. В ней принимают участие 208 компаний, в том числе из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и впервые из Иордании. Объединенную российскую экспозицию техники военного назначения на площадке площадью более 250 кв. метров представляет "Рособоронэкспорт". Планируется продемонстрировать около 500 образцов техники.