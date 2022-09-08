Прибор, из-за которого перенесен запуск "Луны-25", пройдет дописпытания

Доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" прошел весь цикл предусмотренных установленным порядком испытаний

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прибор, необходимый для мягкой посадки "Луны-25", пройдет дополнительные испытания над местностью, максимально соответствующей лунной поверхности. Об этом сообщили ТАСС в "Росэлектронике" в среду.

"В настоящее время по рекомендации Института космических исследований РАН (функционального заказчика миссии) прорабатывается возможность проведения дополнительных испытаний измерителя над местностью, максимально соответствующей лунной поверхности по отражающим свойствам в радиодиапазоне электромагнитных волн", - сообщили в "Росэлектронике".

Там напомнили, что доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику"госкорпорации "Ростех") прошел весь цикл предусмотренных установленным порядком испытаний.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год. В свою очередь в пресс-службе госкорпорации уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик - АО "Концерн "Вега") требованиям технического задания".

В июле источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25" (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), признан не соответствующим требованиям технического задания (ТЗ) по точности, поэтому запуск, скорее всего, будет перенесен как минимум на 2023 год.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, рассказал, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября. Позже в госкорпорации сообщали, что в подмосковном Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) прошли тепловакуумные испытания космического аппарата "Луна-25".

Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.