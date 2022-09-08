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ЦАМТО

Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 7 сентября. Сербия планирует приобрести турецкие беспилотные летательные аппараты "Байрактар" (Bayraktar) стоимостью несколько сотен миллионов евро, которые надеется начать получать в следующем году.

Об этом, как сообщает "РИА Новости", заявил 7 сентября в Белграде президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что руководство Сербии приняло решение приобрести БЛА "Байрактар" еще в начале апреля этого года. Тогда, подводя итоги учений "Огненный щит", президент Сербии заявил, что попросил своего турецкого коллегу о поставках этого типа вооружений вне очереди и получил соответствующее обещание.

Справка ЦАМТО

Впервые Александр Вучич официально заявил о рассматриваемой возможности закупки беспилотных летательных аппаратов турецкого производства 5 октября 2020 года.

Выступая перед представителями СМИ в Белграде, Александр Вучич высоко оценил качества БЛА компании Bayraktar, отметив, что Сербия заинтересована в закупке подобных беспилотных аппаратов и, безусловно, закупит их в будущем.

Ранее, 4 июля 2020 года, ВС Сербии приняли 6 новых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов CH-92A китайского производства.

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Страны
Сербия
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
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1 комментарий
№1
08.09.2022 01:27
Третья часть выводов от нашего читателя-артиллериста, вернувшегося с первого слёта операторов боевых БПЛА "Дронница".

Итак, дронов катастрофически не хватает. В современных реалиях бюрократия удлиняет сроки разработки изделий военного назначения. Предположим, вы справились и потратили годик (или два) на оформление бумажек, и таки начали разрабатывать некое изделие.

А ну-ка, познакомьтесь с ограничительными перечнями:
- давай все отечественное;
- температурный диапазон от минус 50 до 50 градусов на все компоненты, включая оптику и аккумуляторы;
- надежность - тридцатикратная. Как у системы обнаружения и тушения пожара крейсера "Москва";
- стандартизация и унификация легкого БПЛА должна быть на уровне 90% с комплектующими танка Т-64;
- а еще обязательно все каталогизируй в системе 46 ЦНИИ, которая, разумеется, в десять раз "удобнее" любого интернет-магазина, слепленного девятиклассником в WordPress на уроке информатики.

Потом попробуйте:
- сделать опытные образцы;
- испытать под мудрым руководством секретных институтов;
- пройти госиспытания;
- подготовить производство и хоть как-то наладить серию;
- серию будете налаживать в условиях раздельного учета Гособоронзаказа, когда нельзя купить сразу всё доступное на рынке по лучшей цене: всё по согласованию с военпредом. Хорошо, если опережающую закупку удастся совершить.

Описание процесса - только в общих чертах и грубыми мазками.

Кстати, "военный эксперт" Лёха-антидрон больше не крякает, что "дроны нинужны": эта непрофессиональная гражданская тарахтелка перехвачена РЭБ врага и уже приземляется на территории, подконтрольной ВСУ.
https://t.me/rusfleet/5307
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