Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро

ЦАМТО, 7 сентября. Сербия планирует приобрести турецкие беспилотные летательные аппараты "Байрактар" (Bayraktar) стоимостью несколько сотен миллионов евро, которые надеется начать получать в следующем году.

Об этом, как сообщает "РИА Новости", заявил 7 сентября в Белграде президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что руководство Сербии приняло решение приобрести БЛА "Байрактар" еще в начале апреля этого года. Тогда, подводя итоги учений "Огненный щит", президент Сербии заявил, что попросил своего турецкого коллегу о поставках этого типа вооружений вне очереди и получил соответствующее обещание.

Справка ЦАМТО

Впервые Александр Вучич официально заявил о рассматриваемой возможности закупки беспилотных летательных аппаратов турецкого производства 5 октября 2020 года.

Выступая перед представителями СМИ в Белграде, Александр Вучич высоко оценил качества БЛА компании Bayraktar, отметив, что Сербия заинтересована в закупке подобных беспилотных аппаратов и, безусловно, закупит их в будущем.

Ранее, 4 июля 2020 года, ВС Сербии приняли 6 новых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов CH-92A китайского производства.