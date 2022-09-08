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ТАСС

Рябков: РФ готова справляться с вызовами из-за поставок Киеву дальнобойных вооружений

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Реактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS.
Источник изображения: EPA/FRANCIS R. MALASIG

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что у Москвы есть возможности для донесения своей позиции

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия готова справляться с новыми вызовами из-за поставок США и их союзниками по НАТО все более дальнобойных вооружений на Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы видим, как США продолжают накачивать киевский режим все более смертоносными дальнобойными вооружениями, как происходит расширение масштабов многоплановой помощи в самых разных областях: от разведки до подготовки военнослужащих и бойцов других подразделений, причем в этой работе заняты не только американцы, но и многие другие союзники по НАТО. Это создает новые вызовы, мы готовы с ними справляться", - сказал он.

"Но мы не готовы спекулировать на тему того, что, условно, если будет поставлен патрон такого калибра в таком-то количестве, то это одна ситуация, а если он не будет поставлен, то это другая, а если будет поставлено что-то еще, то мы тогда вообще все заново будем оценивать", - добавил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что недостатка в каналах коммуникации с западными странами пока нет и у Москвы есть возможности для донесения своей позиции. "Поэтому при возникновении обстоятельств, требующих еще более жестких предупреждений с нашей стороны, мы, несомненно, этими каналами воспользуемся, и в Вашингтоне, а также в столицах тех государств, которые послушно, по сути дела, закрыв глаза, следуют за тем, что им приказывают из Вашингтона, будут четко понимать и осознавать степень рисков и характер возможных последствий, если они будут идти на дальнейшее обострение", - указал он.

Как напомнил Рябков, одним из элементов российской инициативы о заключении юридически обязывающих соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности было предупреждение о том, что отсутствие готовности Запада пойти навстречу ключевым требованиям РФ будет означать пересечение определенной красной черты. "Я думаю, мало найдется людей в мире сегодня, готовых оспорить тот факт, что, когда пересечение этой красной черты реально состоялось, наступили последствия, о которых мы тоже предупреждали, посылали сигналы о том, что ответ будет военно-техническим, в который мало кто верил на Западе, рассчитывая на то, что Россия пойдет на попятную, проявит слабость. Этого не произошло", - констатировал замглавы МИД РФ. 

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