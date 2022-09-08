Запад совершил грубую ошибку. Теперь Россию не остановить

Анализ самого ближайшего будущего: новая российская доктрина, многополярный мир без стабильности и Европа между революцией и репрессиями

С каждым днем российская идея о многополярном устройстве становится все реальнее, пишет Advance. Мир следит за событиями и делает расчеты. Позиция Москвы у многих не примкнувших к Западу стран вызывает симпатию. И на Западе постепенно начинают понимать, что совершили грубую ошибку.

Д. Марьянович

Вчера российский президент Владимир Путин одобрил новую внешнеполитическую доктрину, основанную на концепции "русского мира", то есть консервативной идеологии, которую некоторые считают главным мотивом вооруженного конфликта на Украине. Что в данном контексте внешнеполитической доктрины представляет собой "русский мир", мы поговорим чуть позже, а сначала давайте узнаем, что еще сказано в этом документе.

Он насчитывает 31 страницу и был опубликован по прошествии более полугода с начала специальной военной операции на Украине. В доктрине, в частности, говорится: "Россия должна "защищать, оберегать и продвигать традиции и идеалы русского мира".

То есть документ является своего рода собранием новых рекомендаций по применению так называемой "мягкой силы" и касается политических идей, социальных тем и религии.

"Российская Федерация оказывает поддержку своим соотечественникам, проживающим за рубежом, в реализации их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении их российской культурной идентичности", — говорится в документе.

Также там сказано, что связи с соотечественниками позволили России "укрепить на международной арене свой имидж демократической страны, стремящейся к созданию многополярного мира".

Ясно, что этот российский документ можно рассматривать с нескольких точек зрения, и географически они очень отдалены друг от друга. Если смотреть с точки зрения Запада, то в документе изложена лицемерная позиция, поскольку сейчас Россия продвигает свои интересы совсем не "мягкой", а очень даже "жесткой силой". Также встает вопрос о состоянии демократии в современной России.

Однако вопрос, как на эту российскую политику посмотрят те страны, которые не примкнули к Западу и не входят в его сферу влияния. Что, например, скажут самые густонаселенные государства мира, такие как Китай и Индия? Факт в том, что с какого континента ни посмотри, за исключением Европы и Северной Америки, изложенная российская позиция, как кажется, способна снискать определенную симпатию, а возможно, даже побудить взять ее за образец.

По всему миру есть страны, которые хотят получить "зеленый свет" на реализацию своих целей, связанных с опасениями, реальными или беспочвенными, за собственных соотечественников. Возьмем в качестве примера Турцию. Вспомним первые турецкие вторжения на территорию соседней Сирии лет десять назад. Анкара тогда тоже поднимала вопрос о "соотечественниках", утверждая, что вынуждена защищать интересы местных туркменов. (Хотя туркмены представляют всего около четырех — пяти процентов населения Сирии, и всего треть из них говорят по-турецки!)

В такой ситуации Запад может заявить, что возможная российская победа на Украине "ободрит авторитарные режимы по всему миру", и, пожалуй, не слишком ошибется. Таким будет итог начала новой холодной войны. Однако Запад допустил тут одну грубую ошибку, если вообще собирался предотвратить такое развитие событий. Запад не приложил почти никаких усилий для предотвращения вооруженного конфликта на Украине. Этот конфликт можно было и следовало предотвратить еще ранней осенью 2021 года. Тогда 24 февраля 2022 года не было бы.

Но когда Россия потребовала гарантий безопасности, имея в виду возможное дальнейшее расширение НАТО на восток к ее границам и видя в этом угрозу для собственного существования, Запад только отмахнулся. Он отказался обсуждать острый вопрос — возможное вступление Украины в НАТО, военную организацию под предводительством Вашингтона.

Но и 24 февраля еще не все было потеряно. Еще можно было многое сделать, чтобы не разгорелся вооруженный конфликт. Но и этот шанс был упущен. Причины я перечислял уже не раз. Запад исходил из предположения о том, что российская экономика развалится, что популярность Путина иссякнет, что, возможно, в Москве произойдет государственный переворот. Сегодня ясно, что ничего из этого не случилось и, по-видимому, не случится. Сейчас более вероятно, что Украина каким-то образом с помощью западного оружия переломит ход боев на фронте. В то же время Запад упорно отказывается видеть, что Киев изо дня в день кормит его иллюзиями о том, что "вот-вот" погонит российские войска, отберет потерянное, освободит Крым… Это иллюзии, потому что Украине придется задействовать все свои силы, чтобы удержать россиян там, где они сейчас, а Россия все еще не мобилизовала все имеющиеся у нее силы.

С каждым днем идея, которую россияне теперь и в письменной форме преподносят себе и миру, становится все реальнее, поскольку остальной мир следит за событиями и делает расчеты, исходя из вероятного исхода вооруженного конфликта на Украине.

Можно спорить насчет того, чьи интересы правильнее, но в этой битве не может быть победителя. (…)

Если все закончится так, как задумала Россия, то в ближайшем будущем мы будем жить в многополярном мире. Этот термин настолько растяжим, что трудно сказать, подразумевает ли он стабильный мир, как утверждают в Москве, или такой, в котором будет процветать варварство и агрессия, в котором все больше "полюсов" будут считать себя вправе подавлять более слабых.

Кроме того, какая разница между современным "русским миром" и бывшим миром советским? По идее она должна быть большой, но, конечно, найдутся те, кто скажет, что разницы нет никакой, и что Москва хочет в итоге восстановить границы Советского Союза. Просто на этот раз ее идеология будет консервативной и националистической.

Вряд ли стоит ждать подобного, ведь Советский Союз расширялся не за счет "соотечественников", а за счет совершенно определенной идеологии, которая мотивировала значительную часть мира.

В новом документе Россия также предлагает укреплять отношения со славянскими странами, Китаем, Индией, Ближним Востоком, Латинской Америкой, Африкой…

И снова кого-то это шокирует. Но все означенные отношения Россия, вероятно, и будет укреплять, если ситуация в этом великом столкновении между Россией и Западом продолжит развиваться в пользу России. Сколько бы мы на Западе, в Европе ни думали, что остальной мир восхищается какими-то так называемыми "демократическими ценностями", как правило, это не так. Остальной мир "восхищают" экспортные рынки, если он к ним допускается, и прямые денежные транши с Запада, которые он все еще предлагает за поддержку определенной повестки. Было бы крайне наивно думать, что по всему миру существуют продемократические неправительственные объединения только потому, что они объединяют поклонников демократии. Они существуют, потому что получают прямое финансирование. Если бы у России было столько денег (их нет), то и она могла бы пропагандировать важность "русского мира" и русских традиционных ценностей!

Многополярный мир казался хорошим вариантом лет десять назад, когда существовала еще хоть небольшая надежда на то, что к нему можно прийти цивилизованным путем, без войн и продолжительных конфликтов. Сегодня становится ясно то, что многие понимали уже тогда: это утопия. Зачем одной правящей системе позволять другой занимать свое место? Да, однажды так произошло — после окончания холодной войны, но Советский Союз никому ничего не уступил, а просто развалился.

Несомненно, кое-кто в России полагает, а может даже твердо уверен, что западный блок близок к распаду, и что одной очень холодной и тяжелой зимы будет достаточно. Увидим. Последние события доказывают нам, что большие оптимисты часто ошибались. Безусловно, в Европе грядут волнения, но даже если начнутся массовые протесты, как, например, в Праге, еще вопрос, чего там будут требовать? Прекращения поддержки Украины? Россия на это надеется, но, возможно, это было бы слишком просто. На самом деле мы не знаем, что может "свариться" в котле кризиса и паники, в котором варится Европа. Создаются условия для "великих идей", а они могут быть или по истине революционными, или крайне репрессивными. Судя по нынешнему политическому руководству Европы, оно заинтересовано исключительно в репрессиях. Революция точно не начнется сверху. Но она может прийти снизу и в итоге стать "новым полюсом".