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ТАСС

Вучич заявил, что не верит в возможность достижения компромисса в конфликте на Украине

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Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

По словам президента Сербии, он "хорошо знает, что происходит"

БЕЛГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в среду заявил, что не верит в возможность достижения компромисса, который позволит урегулировать конфликт на Украине.

"Лучше всего бы было, чтобы прекратилась война, и все люди - и одна, и другая стороны - стремились к компромиссным решениям. Но чтобы не выглядеть глупым в обществе, я вам сразу скажу, что не думаю, что это может случиться. Потому что я знаю, хорошо знаю, что происходит. Знаю, как и кто хочет поражения противника, а не компромисса", - сказал сербский лидер.

30 августа Вучич заявил, что Сербия не рассматривает вопрос изменения своей политики в отношении санкций против России. Ранее депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, в которой требуют от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, а также подписать с непризнанным Косовом соглашение о развитии отношений, которое основывается на обоюдном признании.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву. Выступая на форуме Globsec в Братиславе, Вучич заявил, что 77% граждан республики выступают против антироссийских санкций. 

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