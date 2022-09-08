На Запорожье не исключили остановку ЗАЭС из-за обстрелов

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что работа станции невозможна в условиях обстрелов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области не исключают вариант полной остановки работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) в условиях регулярных обстрелов ее территории со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

"С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить [Запорожскую] атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях (в условиях обстрелов ВСУ - прим. ТАСС), и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет. <...> Мы пока этот вопрос до конца не решили, скорее всего, придется принимать такое решение", - сказал он.

Ранее председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, чтов результате повреждения линий электропередачи из-за обстрелов со стороны ВСУ мощность шестого энергоблока ЗАЭС была снижена до 13,5% от проектной.

Украинские силовики в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС из тяжелого вооружения. Кроме того, они пытались высадить десант у станции со стороны водохранилища. Одна из таких попыток, по данным Минобороны РФ, была направлена на захват ЗАЭС перед визитом на станцию миссии МАГАТЭ. В докладе, опубликованном во вторник, МАГАТЭ призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии.