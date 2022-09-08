Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине

По словам президента Турции, его страна продолжит проводить взвешенную политику в отношении России и Украины для урегулирования ситуации

БЕЛГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине.

"Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Белграде с сербским коллегой Александаром Вучичем.

По его словам, Турция продолжит проводить взвешенную политику в отношении России и Украины для урегулирования ситуации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства, в том числе Германия, нарастили поставки оружия и военной техники Киеву.

Между тем Турция категорически отказалась вводить санкции против России, объясняя свою позицию тем, что это невыгодно для ее экономики. Кроме того, в Анкаре заявляют, что с Москвой необходимо вести диалог для преодоления кризиса на Украине.