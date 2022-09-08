Путин заявил, что Украина с неясной целью угрожает ядерной безопасности обстрелами ЗАЭС

Вооруженные силы Украины продолжают активно обстреливать населенные пункты, находящиеся на левом берегу Днепра

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Украина обстрелами Запорожской АЭС с непонятной целью создает угрозу ядерной безопасности, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

"Украинская сторона создает угрозы подрыва ядерной безопасности. Зачем они делают? Я, честно говоря, не очень понимаю. Просто чтобы привлечь внимание к своему положению, что ли, создать дополнительные кризисы там?" - сказал глава государства.

Вооруженные силы Украины продолжают активно обстреливать населенные пункты, находящиеся на левом берегу Днепра. Под огнем оказываются прибрежные города, в частности, Каменка-Днепровская, Водяное и Энергодар. Есть жертвы и повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры. Снаряды попадают и на территорию вокруг Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе атомной электростанции. Украинские силовики в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС из тяжелого вооружения. Кроме того, они пытались высадить десант у станции со стороны водохранилища. Одна из таких попыток, по данным Минобороны РФ, была направлена на захват ЗАЭС перед визитом на станцию миссии МАГАТЭ.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, его главная тема - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.