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Известия.ru

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов открыл новый военный госпиталь в Казани

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Источник изображения: Фото: tatarstan.ru

Новый военный госпиталь открыли в Казани. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава правительства Татарстана Алексей Песошин присутствовали на церемонии открытия в среду, 7 сентября.

«При возведении госпиталя применены уникальные технологии строительства, а также учтены современные требования к медицине. Военный госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, которое соответствует мировым стандартам», — цитирует Герасимова телеканал «Звезда».

Он отметил важность созданного госпиталя в расширении возможностей медицинского обеспечения в республике.

«Безусловно, ввод в строй такого госпиталя расширил спектр услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим, их семьям и жителям Республики Татарстан», — добавил он.

Герасимов поблагодарил военных строителей за возведение медучреждения, пишет «Москва 24».

Медицинское учреждение рассчитано на 150 мест. В госпитале имеется современное медицинское оборудование. Он построен с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным при авариях, катастрофах и локальных военных конфликтах. Здесь смогут принимать доставляемых авиационным транспортом раненых, пишет REGNUM.

Строительство объекта началось в августе 2021 года. Первый камень был заложен лично главой Минобороны страны Сергеем Шойгу.

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Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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