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ЦАМТО

Минобороны Чехии приступило к переговорам о покупке ББМ CV-90 в Швеции

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CV90
CV90.
Источник изображения: Фото: Miroslav Chaloupka / Globallookpress.com

ЦАМТО, 7 сентября. Как сообщило Минобороны Чехии, в течение последних дней были проведены переговоры с представителями правительства Швеции о возможности приобретения в рамках межправсоглашения гусеничных БМП CV-90 производства BAE Systems Hagglunds.

Представители Чехии передали шведской стороне полные технические требования к бронемашинам и определили сферы для дальнейшего обсуждения. Власти Швеции пообещали предоставить детальный план производства техники, который позволит максимально задействовать чешскую промышленность.

Как заявил первый заместитель министра обороны Чехии Франтишек Шульц, который возглавляет переговорную группу, требования к тяжелой бригаде НАТО не изменились, поэтому требования к боевым машинам пехоты похожи на те, что готовились ранее. Спецификация систем связи и обмена информацией претерпели определенные изменения, поскольку исходному документу уже несколько лет, а это оборудование быстро меняется.

Областью, которая будет обсуждаться далее, является участие в проекте чешской промышленности, в том числе государственного предприятия VOP CZ. Помимо участия чешских компаний в производстве техники, переговоры также будут касаться обеспечения поддержки в ходе эксплуатации и безопасности поставок.

Правительство Чехии приняло решение приступить к переговорам о приобретении БМП CV-90 в рамках межправительственного соглашения в середине июля. Целью закупки является выполнение обязательств перед НАТО по оснащению тяжелой бригады в составе ВС Чехии. Из прошедших оценку платформ CV-90 была признана лучшей.

Одновременно ведутся переговоры со Словацкой Республикой о сотрудничестве при закупке. Это касается, в частности, обучения и тылового обеспечения. Словакия также заинтересована в приобретении машин CV-90: 27 августа министр обороны Чехии Яна Чернохова подписала со своим словацким коллегой Ярославом Надем Декларацию о сотрудничестве в области закупок и эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты.

Соглашение касается согласования процедуры приобретения и последующей эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты CV-90 по различным направлениям – техническому, производственному и юридическому. В перспективе декларация предоставит лучшие возможности для сотрудничества, производства и разработки запасных частей, совместного обучения и т.д. Подход должен укрепить обороноспособность и снизить расходы двух стран.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках проводимой с начала 2019 года процедуры Министерство обороны Чехии планирует приобрести 210 боевых бронированных бронемашин в семи версиях потенциальной стоимостью около 50 млрд. крон (2,37 млрд. долл.). Новая техника заменит устаревшие гусеничные БМП-1/2.

В ноябре 2021 года Министерство обороны Чехии объявило, что после оценки предложений, представленных тремя компаниями-претендентами (General Dynamics European Land Systems, Rheinmetall Landsysteme и BAE Systems Hagglunds), все они были признаны не соответствующими требованиям. По этой причине процедура была приостановлена. Позднее, 20 июля 2022 года, правительство Чехии уполномочило Минобороны провести со Швецией переговоры о закупке БМП CV-90 Mk.4 в рамках межправительственного соглашения.

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Страны
Словакия
Чехия
Швеция
Продукция
БМП-1
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Rheinmetall
Проекты
CV-90
NATO
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