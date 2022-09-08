"Друзья Путина" готовятся к антиукраинскому реваншу в Чехии

Семьдесят тысяч против Украины: удастся ли правительству Чехии остановить реванш "друзей Путина"

В Праге прошел самый многочисленный за последнее время митинг, участники которого потребовали снять санкции с России и прекратить финансирование Украины. Накануне президентских выборов подобные акции станут еще более массовыми, что позволит увеличить шансы "друзей Путина" одержать победу, пишет "Европейська правда".

Юрий Панченко

Самый большой пророссийский и антиукраинский митинг в ЕС с двадцать четвертого февраля. Именно такая акция прошла третьего сентября в Праге – столице одной из самых дружественных к Украине стран ЕС. По данным полиции, в митинге приняли участие около семидесяти тысяч человек, а по данным организаторов – более ста тысяч.

В отличие от похожих акций в других странах (например, на следующий день митинг за отмену санкций против РФ прошел в Кельне), на Вацлавскую площадь в Праге вышли не русские эмигранты, а чешские избиратели, поддерживающие различные партии Чехии. Митинг под названием "Чехия прежде всего" объединил сторонников и чешских коммунистов, и ультраправой и ксенофобской партии SPD, и откровенно пророссийской партии "Триколор", а также партии "Присяга", позиционирующей себя как антикоррупционную.

Все эти очень разные политические силы объединила ненависть к правительству Петра Фиалы, которое, по убеждению его противников, помогает Украине ценой снижения жизненного уровня граждан Чехии.

"У украинцев есть мечта, а у чехов – по два свитера". Это – один из популярных лозунгов этого митинга, намекающий на то, что энергетические проблемы Чехии возникли именно из-за помощи Украине.

Важный момент – большинство из тех, кто вышел на этот митинг, не являются ненавистником Украины или фанатом Путина, основная масса участников митинга третьего сентября вышла на протест против стремительного роста цен на энергоносители. Однако организаторы митинга использовали это для продвижения откровенно антиукраинских и антиевропейских тезисов.

"Цель нашей демонстрации – требовать изменений, преимущественно в решении вопроса цен на энергию, особенно на электричество и газ, которые разрушат нашу экономику этой осенью", – заявил один из организаторов митинга, известный в Чехии антиковидний диссидент Иржи Гавел.

"Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы может быть украинским, возможно, брюссельским, но точно не чешским", – поддерживала его глава "Триколора" Зузана Майерова Заградникова.

Не менее пестрыми, чем перечень участников митинга, были его требования.

Первое и главное – там требовали начать прямые переговоры с РФ о покупке газа (очевидно, по примеру Венгрии). А чтобы эти переговоры прошли успешно, предлагается снять санкции с РФ и остановить передачу оружия Украине.

Одновременно требования протестующих противоречили друг другу – например, увеличить финансовую помощь домохозяйствам, пострадавшим от стремительной инфляции (в Чехии она уже достигла 20%), но одновременно отменить ряд налогов для поддержки экономики.

Также не обошлось без требований выхода Чехии из состава ЕС и НАТО и против принудительной вакцинации от COVID (конечно же, антиваксеры не могли остаться вне такого протеста!).

И конечно же, участники митинга выступали против приема мигрантов, заявляя, что помощь украинцам проводится за счет рядовых чехов.

Ожидаемо, что в правительстве Чехии раскритиковали и отвергли такие требования. "Российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории регулярно, и кто-то просто поддается им... Толкование событий, которые я имел возможность видеть, указывают на резко пророссийские настроения, и, на мой взгляд, это не отвечает интересам Чехии и наших граждан", – прокомментировал этот митинг чешский премьер Петр Фиала.

После такого заявления он столкнулся с рядом онлайн-сообщений, содержащих угрозы. На силовые мероприятия намекают даже организаторы митинга. Они уже объявили, что дают правительству время до двадцать пятого сентября, чтобы изменить свой курс.

Эта дата названа неслучайно. Двадцать третьего – двадцать четвертого сентября в Чехии пройдут местные выборы, и они должны стать генеральной репетицией президентских выборов, которые состоятся в начале следующего года.

Темы инфляции и проблем с энергоносителями обещают быть главным "оружием" многочисленных противников правительства, надеющихся за счет этого улучшить свои рейтинги. А уже на двадцать восьмое сентября объявлено проведение нового антиправительственного митинга, который имеет все шансы стать еще масштабнее.

Насколько такая угроза является серьезной? Прежде всего, разберемся, является ли по чешским меркам высокой явка митинга – семьдесят тысяч человек? И да, и нет. Недавняя чешская история знала гораздо более масштабные выступления – с участием несколько сотен тысяч человек.

Однако акции с пророссийскими и антизападными лозунгами до сих пор были не настолько массовыми. В частности, протесты антиваксеров собирали максимум двадцать – тридцать тысяч участников. В дополнение цифра в семьдесят тысяч выглядит очень высокой как для начала сентября, когда в Чехии еще не наступил пик уличной активности.

Однако открытым остается вопрос, удастся ли партиям-организаторам конвертировать массовость этого мероприятия в политические дивиденды. Здесь стоит напомнить, что, хотя из партий, присутствующих на митинге, только одна – ультраправая SDP – сейчас представлена в парламенте, однако на прошлогодних парламентских выборах коммунисты и "Присяга" были достаточно близки к преодолению проходного барьера.

И если бы эти партии оказались немного успешнее, вместо проевропейского и лояльного к Украине правительства Петра Фиалы мог бы быть сформирован вполне пророссийский и евроскептический кабинет.

Вместе с тем привлекает внимание то, что в митинге не участвовала крупнейшая оппозиционная политическая сила – партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша. И это при том, что сам Бабиш, который уже де-факто ведет предвыборную кампанию, готовясь принять участие в президентских выборах, уже позволяет себе озвучивать похожие тезисы. В частности, о том, что из-за помощи украинским беженцам у правительства нет средств на достаточную поддержку малообеспеченных чехов. Или о том, что Чехия уже и так передала Украине достаточно оружия, и пора остановиться.

Несмотря на такие заявления своего лидера, партия ANO пока воздерживается от резких требований. Однако не исключено, что массовость митинга в Праге станет для нее основанием скорректировать свою позицию. Тем более, что сам экс-премьер уже озвучил свой прогноз, что в ближайшее время такие митинги должны стать еще более массовыми. "Последние несколько месяцев я путешествую по стране и слышу, какие разъяренные люди", – заявил он.

Поэтому не исключено, что до двадцать восьмого сентября, а на эту дату запланирован следующий антиправительственный митинг – позиция ANO может измениться. Но означает ли это быстрые политические изменения? Пока это не очевидно. Накануне митинга действующее правительство успешно пережило рассмотрение внесенного оппозицией вопроса о недоверии.

В придачу социологические опросы остаются достаточно позитивными для коалиции – ее представители имеют преимущество в столице и крупнейших городах страны, за исключением Остравы. Однако дальнейший рост цен может подкорректировать эти расклады. А это в свою очередь существенно увеличит шансы на победу на президентских выборах политика, который пойдет под такими лозунгами. И это может полностью разрушить нынешнюю проевропейскую коалицию.

Такая проблема характерна не только для Чехии. В соседней Словакии правительственная коалиция трещит по швам, а в случае досрочных парламентских выборов к власти может вернуться партия Smer-SD, которая становится все более пророссийской.

А это значит, что для того, чтобы остановить реванш "друзей Путина", проевропейским правительствам стран Восточной и Центральной Европы нужно найти ответ на их популизм. И времени для этого у правительства Чехии совсем немного – всего несколько недель до начала местных выборов. После них может быть уже поздно…