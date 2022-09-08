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Российская Федерация контролирует и организует стабильность во всем мире. Об этом заявил председатель Государственного административного совета Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, выступая на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лидер Мьянмы похвалил президента Российской Федерации Владимира Путина. Мин Аун Хлайн подчеркнул, что гордится российским президентом, поскольку когда он возглавил страну, Москва стала играть очень важную роль в мировой политике.

Россия стала, можно и так сказать, на первом месте в мире

- заявил Мин Аун Хлайн.

В 2023 году исполнится 75 лет дипломатическим отношениям Мьянмы и Российской Федерации. Сейчас обе страны интенсивно развивают сотрудничество друг с другом. Как отметил Мин Аун Хлайн, тридцать лет назад Россия переживала сложные времена. Но сейчас страна активно развивается. Мьянму это не может не радовать. В свое время Советский Союз внес большой вклад как в борьбу народов Мьянмы за национальную независимость, так и в становление и развитие государственного суверенитета и экономики этого крупного государства Юго-Восточной Азии.

Стоит отметить, что Мьянма всегда занимала независимую позицию, проводила политику, направленную на защиту своего суверенитета, что очень не нравилось Западу. Сейчас Запад регулярно обвиняет правительство Мьянмы, по своей излюбленной методике, в нарушении прав человека, в авторитаризме, однако нельзя не признать, что Мьянма, как и любая другая страна мира, имеет полное право развиваться в соответствии с собственными историческими, культурными и политическими традициями, а не по навязанному Западом шаблону.

После начала специальной военной операции на Украине Мьянма не стала выступать с осуждением России. Это связано и с тем, что между государствами укрепляются экономические и военно-политические связи. Так, Мьянма является важным партнером России в плане приобретения вооружения и военной техники российского производства. Старший генерал Мин Аун Хлайн пришел к власти в Мьянме в феврале 2021 года, до этого он командовал вооруженными силами страны.

Напомним, что Восточный экономический форум проходит в настоящее время, с 5 по 8 сентября, в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. В нем участвуют делегации многих государств, что еще раз опровергает утверждения Запада о международной изоляции России.

Современный мир не сводится к «коллективному Западу». Например, в той же Мьянме живут более 54 миллионов человек, страна обладает большими природными ресурсами. Нет никаких сомнений, что в будущем она будет играть куда более значимую роль в мировой политике, и отношения между двумя государствами стоит ценить.