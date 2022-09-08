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ТАСС

Шольц заявил, что Германия поставляет самое современное оружие Украине

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По мнению канцлера ФРГ, оно нужно украинским вооруженным силам в боях на востоке страны

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине самое современное оружие, которое, по его оценке, как раз сейчас необходимо украинским вооруженным силам в боях на востоке страны.

"Мы делаем это [оказываем поддержку Украине] уже давно, и делаем очень эффективно", - утверждал глава правительства ФРГ, выступая в среду на пленарном заседании в Бундестаге. Он указал на то, что Берлин предоставил Киеву в том числе артиллерийские средства, системы ПВО. "Это самое современное оружие, которое как раз сейчас необходимо в боях на востоке Украины. Мы будем продолжать это делать - и это наша обязанность до тех пор, пока необходимо", - заявил Шольц. 

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Страны
Германия
Украина
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