Шольц заявил, что Германия поставляет самое современное оружие Украине

По мнению канцлера ФРГ, оно нужно украинским вооруженным силам в боях на востоке страны

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставляет Украине самое современное оружие, которое, по его оценке, как раз сейчас необходимо украинским вооруженным силам в боях на востоке страны.

"Мы делаем это [оказываем поддержку Украине] уже давно, и делаем очень эффективно", - утверждал глава правительства ФРГ, выступая в среду на пленарном заседании в Бундестаге. Он указал на то, что Берлин предоставил Киеву в том числе артиллерийские средства, системы ПВО. "Это самое современное оружие, которое как раз сейчас необходимо в боях на востоке Украины. Мы будем продолжать это делать - и это наша обязанность до тех пор, пока необходимо", - заявил Шольц.