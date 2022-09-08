Пашинян выразил озабоченность концентрацией Москвы на ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Армении заявил, что есть очень конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в Закавказье

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасение, что концентрация основного партнера Еревана в сфере безопасности - Москвы - на ситуации вокруг Украины может привести к дестабилизации в Закавказье, которое и так переживает непростые времена.

"Для нашего региона непростые времена. Тут возникают или обостряются те вызовы, которые существуют уже долгое время, и это в первую очередь вызовы, связанные с безопасностью. Это связано с текущей ситуацией, когда внимание всего мирового сообщества <...>, и особенно стратегический партнер Армении - Российская Федерация - в сфере безопасности очень сконцентрирован на ситуации вокруг Украины, есть очень конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в нашем регионе", - сказал он в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума.