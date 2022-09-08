Войти
ТАСС

Пашинян выразил озабоченность концентрацией Москвы на ситуации вокруг Украины

138
0
0
Никол Пашинян
Никол Пашинян.
Источник изображения: militarynews.ru

Премьер-министр Армении заявил, что есть очень конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в Закавказье

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасение, что концентрация основного партнера Еревана в сфере безопасности - Москвы - на ситуации вокруг Украины может привести к дестабилизации в Закавказье, которое и так переживает непростые времена.

"Для нашего региона непростые времена. Тут возникают или обостряются те вызовы, которые существуют уже долгое время, и это в первую очередь вызовы, связанные с безопасностью. Это связано с текущей ситуацией, когда внимание всего мирового сообщества <...>, и особенно стратегический партнер Армении - Российская Федерация - в сфере безопасности очень сконцентрирован на ситуации вокруг Украины, есть очень конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в нашем регионе", - сказал он в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Украина
Похожие новости
07.06.2022
У Баку и Еревана появляется шанс на мир. Жертвы двух конфликтов были не напрасны
18.08.2021
Foreign Affairs (США): битва России за Черное море
01.07.2019
EurasiaNet (США): американские солдаты в Грузии на фоне напряженности с Россией
24.06.2015
Упущенные победы
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
04.09.2008
На постсоветском пространстве не покупают оружие в США лишь Беларусь и Молдова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий