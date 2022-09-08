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ЦАМТО

Эстонская компания Milrem Robotics поставила Украине ДУМ THeMIS

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Робот THEMIS
Робот THEMIS.
Источник изображения: Фото: flickr.com/French Army

ЦАМТО, 7 сентября. Эстонская компания Milrem Robotics объявила 6 сентября о поставке ВС Украины наземной дистанционно управляемой машины (ДУМ) THeMIS в версии, предназначенной для эвакуации раненых (CASEVAC) и перевозки грузов.

Оснащенная носилками для быстрой эвакуации раненых, ДУМ THeMIS была поставлена через украинскую благотворительную организацию. После поставки компания провела на месте обучение личного состава ВСУ применению машины.

Как заявил директор по оборонным исследованиям и разработкам Milrem Robotics Юри Паюсте, эвакуация раненых является одним из наиболее важных и трудоемких мероприятий в условиях конфликтов. Традиционно для переноски носилок и необходимого медицинского оборудования требуется несколько человек. Однако для тех же действий может использоваться всего одна машина, вмещающая нескольких раненых и большое количество снаряжения. Это позволит оказать помощь большему количеству пострадавших.

Ранее, в 2019-2020 гг., контингент ВС Эстонии уже использовал THeMIS в ходе 12-месячного развертывания в рамках международной военной операции в Мали. На текущий момент Milrem Robotics продала ДУМ THeMIS в различных конфигурациях 14 странам мира, в том числе восьми странам-членам НАТО, включая Эстонию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Великобританию и США. Помимо поставки машин, Milrem Robotics в сотрудничестве с конечными пользователями осуществляет в рамках ряда проектов интеграцию на платформу различного оборудования и вооружений.

С начала спецоперации на Украине Эстония уже предоставила Киеву различную помощь на крупную сумму. Что касается вооружений, Эстония предоставила противотанковые ракеты FGM-148 "Джавелин" и 122-мм гаубицы Д-30, а также боеприпасы к ним.

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