Путин допускает возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕС

Владивосток. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в среду о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу, поскольку оно не направляется нуждающимся в нём беднейшим странам.

"Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. (...) Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке.

Путин подчеркнул, что по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено "всего два корабля из восьмидесяти семи".

"И на них было вывезено 60 тыс. тонн продовольствия из 2 млн тонн. (...) Хочу сказать, что как многие европейские страны в последние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз обманули просто развивающиеся страны и продолжают обманывать", - продолжил президент.