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Военное обозрение

Waran для Войска Польского: в Польше представили новую колесную бронемашину

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Источник изображения: topwar.ru

Польские вооруженные силы в последние годы уделяют большое внимание модернизации парка бронетехники, в том числе бронетранспортеров сухопутных войск. На Международной выставке оборонной промышленности Huta Stalowa Wola представляет многоцелевую машину с колесной формулой 4x4, которая дебютировала еще в 2021 году и уже фигурирует в программе модернизации польских вооруженных сил.

Бронемашина фигурирует под маркой Waran. Одно из ее важнейших предназначений – поддержка артиллерийских систем. Но можно задействовать бронемашину и в других задачах. Первоначально бронемашину разрабатывала чешская компания Tatra, а затем эстафету приняла Huta Stalowa Wola.

Waran представляет собой платформу средней грузоподъемности с колесной формулой 4x4, которая может выполнять множество различных задач. Ее можно использовать не только для поддержки артиллерийских систем, но и для осуществления функций связи, разведки, управления, медицинской эвакуации. Польская пресса обращает внимание, что в вооруженных силах страны до сих пор используются, к примеру, устаревшие командирские бронемашины.

Что касается машины Waran 4x4, то она обладает высокой мобильностью благодаря ряду конструктивных решений, типичных для шасси Tatra. Сильная сторона машины – модульность, позволяющая оперативно осуществлять перенастройку шасси 4х4 на вариант 6х6 или 8х8. Бронемашина способна преодолевать броды глубиной до 1,2 м, уклоны до 45°, вертикальные препятствия высотой 0,5 м.

Источник изображения: topwar.ru

В кузове машины может разместиться экипаж численностью до 8 военнослужащих. Габариты автомобиля: длина – 6,2 м; ширина – 2,55 м, высота – 2,7 м, колесная база – 3,65 м. Еще один плюс бронемашины – возможность ее эксплуатации в сложных климатических условиях, включая жару до 49 градусов.

Бронемашина может двигаться со скоростью до 110 километров в час, 250-литрового бака хватает на 650 километров движения. Оснащение машины включает систему кондиционирования воздуха с системой фильтрации, автоматическую систему пожаротушения кабины и моторного отсека; цифровую систему наблюдения; беспилотный летательный аппарат разведывательного назначения;

Представленная на выставке бронемашина была подготовлена как командирская машина с конфигурацией салона и оборудованием, адаптированными к выполнению задач по управлению артиллерийским подразделением. В этой версии машина вооружена дистанционно управляемым модулем (ЗСМУ) А3 с 7,62-мм пулеметом UKM 2000C, а также средствами связи и автоматизированной системой управления огнем «Топаз», используемой польской артиллерией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Компании
Tatra
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