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Из марсианской пыли разработали материал для 3D-печати

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Марсианский грунт оказался прочнее лунного реголита
Марсианский грунт оказался прочнее лунного реголита.
Источник изображения: CNSA

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали материал для 3D-печати из марсианской пыли. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Applied Ceramic Technology.

Уточняется, что в основу легли титановый сплав, а также различное процентное соотношение искусственного марсианского реголита (5-100 процентов). Затем смесь нагревали до двух тысяч градусов Цельсия и наносили на движущуюся платформу, позволяющую регулировать размер и форму.

В ходе экспериментов выяснилось, что изделия, полностью состоящие из грунта, оказались достаточно хрупкими и трескались, в то же время при небольшом добавлении пыли предметы выходили прочными. Вместе с тем, отмечают авторы работы, заготовки даже с большим количеством реголита могут применяться для защиты оборудования от ржавчины или радиационного излучения.

В августе сотрудники Технологического университета Суинберна представили метод добычи железа на Марсе, в котором задействованы солнечный свет, реголит и атмосферный углекислый газ.

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Страны
США
Проекты
Марс
ЯО
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