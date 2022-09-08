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Военное обозрение

В министерстве обороны Украины озвучили количество женщин, воюющих в рядах ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель главы военного ведомства Украины Анна Маляр высказалась относительно числа женщин, воюющих в рядах вооруженных сил страны.

По словам Маляр, общее количество женщин, служащих в ВСУ, составляет более 30 тысяч, из них на передовой находятся примерно пять тысяч. При этом замминистра обороны Украины подчеркнула, что на фронт в принудительном порядке якобы не отправляли ни одну женщину.

Они все воюют добровольно

- сказала Маляр.

Маляр также добавила, что по сравнению со странами НАТО в украинской армии один из самых высоких процентов женщин. По ее словам, они составляют до 15% от общего количества постоянной армии, не учитывая сотни тысяч мобилизованных граждан страны. Постоянное же количество вооруженных сил страны по закону составляет 215 000 человек.

Напомним, что в конце июля Маляр озвучила цифру в 38 тысяч женщин-военнослужащих в украинской армии. Замминистра обороны также сказала тогда, что вместе с женщинами, работающими на гражданских должностях, в ВСУ насчитывается более 50000 женщин. При этом число женщин, участвующих в военных действиях, называлось то же – около пяти тысяч.

О том, сколько женщин-военнослужащих погибли в ходе вооруженного конфликта, замглавы Минобороны Украины не сообщает.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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