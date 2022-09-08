В Минобороны РФ сообщили о завершении стратегических учений "Восток"

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Цели стратегического командно-штабного учения СКШУ "Восток-2022" достигнуты, заявили в руководстве Минобороны РФ.

"Считаю, что цели учения достигнуты в полном объёме", - сказал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в среду на церемонии закрытия маневров на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае.

"Сегодня мы завершаем совместные стратегические учения "Восток-2022". Личный состав подразделений, экипажей и кораблей на территории полигонов Восточного военного округа, акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей продемонстрировал высокую боевую выучку и слаженность. У нас есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения военной безопасности наших государств", - цитирует Евкурова Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили, что на церемонии выступили представители военных ведомств Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана - контингенты этих стран участвовали в маневрах.

"Всего по итогам СКШУ награждены более 900 военнослужащих. Из них 142 - военнослужащиЕ иностранных воинских континентов", - говорится в сообщении.

СКШУ "Восток-2022" с участием более 50 тыс. военнослужащих состоялось 1-7 сентября на ряде полигонов Восточного военного округа, в Охотском и Японском морях. В маневрах задействовали более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 кораблей, катеров и судов.