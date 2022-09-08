Замглавы Минобороны заявил, что цели учений "Восток-2022" достигнуты в полном объеме

Военнослужащие стран-участниц во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае, 31 августа 2022 года.

Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в завершении церемонии закрытия учений состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Цели стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", церемония закрытия которых состоялась в среду на полигоне Сергеевский в Приморском крае, достигнуты в полном объеме, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

"У нас есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения военной безопасности наших государств. Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме", - сказал Евкуров, слова которого приводятся в сообщении Минобороны РФ.

Там уточнили, что в завершении церемонии закрытия учений состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Всего по итогам СКШУ было награждено более 900 человек, 142 из них - представители иностранных воинских континентов.

СКШУ "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа - Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.