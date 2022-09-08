Ближайший пуск легкой "Ангары" запланировали на октябрь

Старт пройдет с космодрома Плесецк

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Пуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк запланирован на октябрь. Об этом сообщил журналистам в среду в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный конструктор КБ "Салют" (входит в Центр им. М. В. Хруничева) Сергей Кузнецов.

"Ближайший пуск "Ангары" планируется в этом году с космодрома Плесецк. Это будет легкая "Ангара". Это будет октябрь", - заявил Кузнецов.

В июле Роскосмос сообщил, что легкая "Ангара" отправляется на космодром Плесецк для завершения летных испытаний носителей этого класса.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Пуски тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк, легкой - 9 июля 2014 года (суборбитальный вариант) и 29 апреля 2022 года (орбитальный).

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.