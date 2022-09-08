Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн допустил расширение номенклатуры поставок российских вооружений

ЦАМТО, 7 сентября. Военно-техническое сотрудничество РФ и Мьянмы развивается, в перспективе возможно расширение номенклатуры военной техники, которую Мьянма закупает в России.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил лидер страны, премьер-министр и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.

"Сотрудничество в сфере ВТС развивалось и продолжает развиваться. Вооружения и техника России по качеству стоят на первом месте и полностью покрывают наши потребности. Они очень помогают в обеспечении обороноспособности нашей страны, в перспективе – расширение номенклатуры (поставок) военной техники и другие проекты", – сказал Мин Аун Хлайн в интервью "РИА Новости" на полях ВЭФ, не уточнив, о какой военной технике может идти речь.

Как напоминает агентство, с 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитных ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.