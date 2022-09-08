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ЦАМТО

МНО Польши за два дня работы выставки в Кельце подписало контракты на закупку оружия на 1,5 млрд. долл.

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Мариуш Блащак
Мариуш Блащак.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 7 сентября. МНО Польши за два дня подписало контракты на покупку вооружения почти на 7 млрд. злотых (около 1,5 млрд. долл.), сообщает "РИА Новости" со ссылкой на агентство РАР.

В польском Кельце с 5 сентября проходит 30-я Международная выставка оборонной промышленности.

"Вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак подписал 6 сентября в Кельце соглашения на поставку техники и вооружения для Войска польского на сумму около 3 млрд. злотых (634 млн. долл.)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что днем ранее, 5 сентября, были подписаны крупные контракты с "Польской группой по вооружениям" (Polska Grupa Zbrojeniowa – PGZ) и предприятием Huta Stalowa Wola.

Прим. ЦАМТО: с Huta Stalowa Wola был заключен контракт на поставку ВС страны 48 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Краб" и 36 машин обеспечения. Стоимость контракта превышает 3,8 млрд. злотых (802,3 млн. долл.). Расширенный материал на эту тему представлен 7 сентября на главной новости ЦАМТО.

"За два дня польское государство инвестировало в оружейную промышленность почти семь миллиардов злотых", – говорится в сообщении.

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Страны
Польша
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