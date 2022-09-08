Силы Балтфлота обеспечивают проведение испытаний на погружение ДЭПЛ "Уфа" и "Кронштадт" в рамках ЗХИ

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.2022.

ЦАМТО, 7 сентября. Корабли Балтийского флота обеспечивают проведение испытаний на погружение в рамках заводских ходовых испытаний ДЭПЛ "Уфа" и "Кронштадт" на глубину до 100 м в морских полигонах Балтийского флота.

В ходе погружения экипажи подлодок и представители промышленности проверяют работу всех систем и механизмов подводных лодок, отрабатывают алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Погружение подводных лодок обеспечивают боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

В морских полигонах Балтийского флота регулярно проходят испытания новой техники для ВМФ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.