Войти
Интерфакс-АВН

Аэрофлот и ОАК подписали соглашение о поставке в 2023-30 годах 339 самолетов

148
0
0
Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: ТАСС

Владивосток. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - "Аэрофлот" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) подписали соглашение о поставке 339 самолетов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, которая состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в среду.

Подписи поставили гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский и глава ОАК Юрий Слюсарь в присутствии вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В соответствии с соглашением в 2023-2030 годах группа "Аэрофлот" получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214.

Предполагается, что в 2023 году будут поставлены первые два SSJ-NEW, начиная с 2024 года планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. Подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планируется до конца текущего года, заявил Слюсарь, слова которого приводятся в совместном пресс-релизе "Ростеха" и "Аэрофлота".

"Контракт станет основным для фондирования из ФНБ: государство будет субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки", - заявил Мантуров.

В связи с тем, что первые серийные машины всегда дороже, на первоначальном этапе разница между поставочной ценой и фактической себестоимостью будет компенсироваться из бюджета, пояснил он. С увеличением серийности от такой меры государство будет уходить. Совместно с Минфином и Минэкономразвития, по словам Мантурова, "проводится работа по оптимизации процедур предоставления средств ФНБ для программы обновления парка".

"На смену самолетам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства, - заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. - Отмечу, что все самолеты будут поставлены ("Аэрофлоту" - ИФ) в импортзамещенном виде: с бортовыми системами и агрегатами российского производства".

До этого в последний раз крупные соглашения между "Аэрофлотом" и ОАК были подписаны в 2018 году. В рамках ВЭФ компании договорились о поставках в 2019-2026 годах ста "Суперджетов". В том же году был заключен контракт на поставку в 2020-2026 годах 50 МС-21 (серийное производство этого лайнера пока не началось).

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

На конец прошлого года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 356 воздушных судов: около 80% из них составляли Boeing и Airbus, 20% - SSJ100.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
СуперДжет-100
Ту-214
Компании
Airbus
Boeing
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
Похожие новости
28.10.2020
Слюсаря вызывали?
14.09.2018
"Мы осознанно пошли на большое количество инноваций"
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
24.08.2015
Зона плохой видимости
26.11.2012
Федералы вычеркнули Казань из нацстратегии авиации
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий