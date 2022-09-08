Посол РФ заявил, что Китай понимает логику действий России по Украине

По словам Андрея Денисова, КНР занимает разумную позицию

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китай занимает взвешенную и разумную позицию по Украине, понимает логику действий России. Об этом заявил журналистам в среду посол РФ в КНР Андрей Денисов, комментируя позицию Пекина по украинскому кризису.

"Китай в главном занимает, на наш взгляд, взвешенную и разумную позицию", - сказал посол. "Я иногда выслушиваю претензии, когда от наших коллег, которые не очень погружены во все эти перипетии, [поступают]: "Вот Китай нас не поддерживает". Я обычно отвечаю, вы знаете, дело здесь ведь не в поддержке, а дело в понимании. Китай логику наших действий понимает", - указал он.

По словам Денисова, позиция КНР определилась достаточно давно, еще в 2014 году. Как указал он, "с самого высокого уровня в Китае была произнесена такая формула о том, что Китай хорошо понимает исторические корни и политическую подоплеку происходящего".

"То, что за всем этим стоит откровенное и вопиющее, по нашей оценке, нарушение интересов нашей безопасности, Китаю это совершенно очевидно. Как очевидно и то, что в общем, он подвергается таким же угрозам, как и мы, в этом отношении, поэтому здесь наши китайские партнеры - здесь уже без всяких кавычек и в самом хорошем в смысле слова - никаких отклонений не допускают, - продолжил Денисов. - Важно то, что эта их оценка не меняется: первопричиной украинского кризиса они считают расширение НАТО на восток и создание нетерпимых угроз для безопасности России".

Он также отметил, что "Китай - страна с большой экономикой, вторая, а по ряду позиций первая экономика мира". Дипломат подчеркнул, что по "объемам международной торговли Китай безоговорочно занимает первое место в мире".

"То есть мы понимаем, насколько сильно Китай зависит от международного рынка, и вносить какие-то осложнения, тем более в ситуации, когда ему просто буквально выкручивают руки, как и всем остальным, требуя "вот вы встаньте либо туда, так сказать, либо сюда", то во всяком случае, можно понять, что эта ситуация доставляет нашим китайским партнерам известный дискомфорт и отражается, безусловно, на их собственных планах экономического развития", - продолжил Денисов. "Поэтому определенная осторожность, сдержанность в оценках - это никак не может являться, скажем так, предметом там какого-то выражения недовольства с нашей стороны", - резюмировал он.