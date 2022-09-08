"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России — завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке.

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Пятнадцать лет назад в России впервые представили "папу всех бомб" — авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Кадры с испытаний обошли все мировые СМИ. Многие эксперты считают это оружие самым мощным после ядерного. О российском ноу-хау — в материале РИА Новости.

"Папа" против "мамы"

Термобарические боеприпасы по поражающему воздействию сильно отличаются от, например, фугасных. Бомба не просто взрывается, а распыляет аэрозольное облако горючего вещества, которое доли секунды спустя поджигается специальным зарядом. Образующийся в результате огненный шар создает в эпицентре зону высокого давления.

Даже без сверхзвуковой ударной волны такой взрыв эффективно поражает цели, свободно проникая в зоны, недоступные для осколочных боеприпасов. "Затекает" в любую складку местности, за любое препятствие. Спрятаться от термобарического оружия практически невозможно.

Тактико-технические характеристики "папы всех бомб" строго засекречены. Однако Минобороны обнародовало некоторые детали. Прежде всего российская термобарическая авиабомба значительно превосходит по разрушающей силе ближайший аналог, американский фугасный боеприпас GBU-43/B MOAB, который западные СМИ окрестили "мамой всех бомб".

Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Как уточнили в министерстве, температура в эпицентре взрыва в два раза выше, а общая площадь поражения больше в 20 раз. Мощность приблизительно равна 44 тоннам в тротиловом эквиваленте.

"По своей эффективности и возможностям боеприпас соизмерим с ядерным оружием, — объяснил журналистам и. о. начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Рукшин. — В то же время, я хочу это особо подчеркнуть, бомба абсолютно не загрязняет окружающую среду".

Восемь футбольных полей

Генерал армии Анатолий Корнуков добавляет: ракет, способных нести столь мощный заряд, пока не существует. Единственный способ доставки — самолет.

Впрочем, у ВС России есть сухопутные аналоги.

В частности, в зоне специальной военной операции на Украине активно применяются тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Это объемно-детонирующее оружие ближнего боя дальностью не более шести километров.

Разрушительная мощь тяжелых огнеметов с лихвой искупает их изъяны, такие как недостаточное бронирование, большие размеры, уязвимость для ПТРК и гранатометов. Один залп ТОС-1А накрывает четыре квадратных километра — это восемь футбольных полей. Взрывные волны "накладываются" друг на друга, усиливая поражающий эффект.

Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр видео Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

"Огнеметы "Солнцепек" здорово помогли нам под Авдеевкой, — говорит офицер армии ДНР с позывным Клим. — На этом направлении была сложная сеть траншей и полевых укреплений. Обычная ствольная и реактивная артиллерия не взломает такую линию обороны — все забетонировано. А после залпа "Солнцепека" можно заходить на позиции, практически ничего не опасаясь".

Поэтому украинские военные, как отметили в российском Минобороны, давно охотятся на эти огнеметные системы. Оружие и вправду уникальное — аналогов в других странах не найти.

"Карманная" артиллерия

"Солнцепеки" эффективны не только против мощных укреплений. Их применяли и на открытой местности — в Сирии, против оружейных караванов "Исламского государства"*.

На Ближнем Востоке, кстати, термобарические боеприпасы применяла и армия США. Во время войны в Ираке американские морпехи активно использовали 40-миллиметровые барабанные гранатометы MGL с бомбами XM1060, а также объемно-детонирующий выстрел для противотанкового SMAW. По сообщениям западной прессы, одним ударом такого оружия однажды удалось полностью уничтожить каменное одноэтажное здание вместе со скрывшимися внутри солдатами.

Военные учения в Ингушетии Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

В России ближайший аналог SMAW — реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", в годы Афганской войны прозванный "шайтан-трубой". По фугасному воздействию его боеприпас не уступает 122-152-миллиметровым артиллерийским снарядам. В армии этот комплекс называют "карманной" артиллерией пехоты.

"Именно из "Шмеля" в марте мы уничтожили бункер на восточных окраинах Мариуполя, — ранее рассказал РИА Новости командир 3-го батальона 107-го полка армии ДНР Михаил Ересько. — РПГ его не брали. Пытались наводить минометы — тоже безрезультатно. В итоге один из моих бойцов вечером подполз поближе и попал из "Шмеля" прямо в амбразуру".

Термобарические боеприпасы остаются ноу-хау российской армии — западные образцы по многим параметрам уступают. А некоторые варианты и вовсе еще не применялись, например "папа всех бомб". Это оружие, несмотря на конвенциональный статус, рассматривается как сдерживающий фактор.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Андрей Коц