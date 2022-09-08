Войти
Военное обозрение

Украина получила от Германии обещанные пять ЗСУ Gepard и контрбатарейный радар COBRA

132
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Германия наконец передала Украине пять зенитных самоходных установок Gepard и контрбатарейный радар COBRA. Этот радар Берлин обещал Киеву в середине лета, но сроки поставки затягивались. Теперь он передан украинской армии.

Радиолокационная станция COBRA (Counter Battery Radar) способна определить до 40 огневых позиций противника за две минуты. Также РЛС может предсказывать точки падения снарядов и ракет. Поэтому ее значение в контрбатарейной борьбе сложно переоценить. Украинская армия давно нуждалась в подобном оборудовании, поскольку артиллерийское превосходство российских вооруженных сил является одним из ключевых компонентов успешного наступления ВС РФ на всех направлениях.

В свое время РЛС COBRA была разработана и произведена EADS Defence & Securіty, Thales Group, Airbus Defence and Space и Lockheed Martin специально для нужд германской армии. Однако эффективность радара заинтересовала и других потенциальных покупателей. Поэтому РЛС закупили также вооруженные силы Великобритании, Франции и Турции – то есть, ключевых участников НАТО.

Правда, маловероятно, что использование данной РЛС в единственном экземпляре позволит серьезно улучшить положение ВСУ. Здесь скорее имеется другой эффект, политического и психологического характера – Германия долго сопротивлялась поставкам оружия для нужд ВСУ, поэтому каждый такой груз от Берлина – свидетельство для Киева, что германских партнеров удалось «продавить» при помощи США и Великобритании.

Возникает и еще один интересный вопрос: кто будет обслуживать подобную технику западного производства? Украинских военнослужащих не учили в военных училищах работать с такой техникой, а про рядовой и сержантский состав и говорить нечего. Конечно, операторов могли подготовить на ускоренных курсах в той же Германии, где сейчас обучают украинских военнослужащих, но качество такой быстрой подготовки под вопросом. Поэтому нельзя исключать версию и о том, что вместе с РЛС, к примеру, прибудут и специалисты, которые ее будут обслуживать.

Что касается ЗСУ «Gepard», то это зенитная самоходная установка, которая выполняет задачи по противовоздушному прикрытию частей сухопутных войск. Она может уничтожать воздушные цели на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, если они летят со скоростью до 350—400 м/с. Кроме того, ЗСУ можно использовать для уничтожения наземных целей на дальности до 4500 метров. Поэтому ее использование поможет несколько увеличить огневые возможности украинской артиллерии, и так изрядно потрепанной во время спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Компании
Airbus
EADS
Lockheed-Martin
Thales
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
17.01.2014
Сказание об Ан-70
26.07.2011
Airbus Military рассчитывает на успех проекта A400M
01.07.2009
Новинки парижского салона
07.07.2008
Европейский "журавль" против американской "синицы". А400М - конкурент заокеанских военно-транспортных самолетов
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий