Украина получила от Германии обещанные пять ЗСУ Gepard и контрбатарейный радар COBRA

Источник изображения: topwar.ru

Германия наконец передала Украине пять зенитных самоходных установок Gepard и контрбатарейный радар COBRA. Этот радар Берлин обещал Киеву в середине лета, но сроки поставки затягивались. Теперь он передан украинской армии.

Радиолокационная станция COBRA (Counter Battery Radar) способна определить до 40 огневых позиций противника за две минуты. Также РЛС может предсказывать точки падения снарядов и ракет. Поэтому ее значение в контрбатарейной борьбе сложно переоценить. Украинская армия давно нуждалась в подобном оборудовании, поскольку артиллерийское превосходство российских вооруженных сил является одним из ключевых компонентов успешного наступления ВС РФ на всех направлениях.

В свое время РЛС COBRA была разработана и произведена EADS Defence & Securіty, Thales Group, Airbus Defence and Space и Lockheed Martin специально для нужд германской армии. Однако эффективность радара заинтересовала и других потенциальных покупателей. Поэтому РЛС закупили также вооруженные силы Великобритании, Франции и Турции – то есть, ключевых участников НАТО.

Правда, маловероятно, что использование данной РЛС в единственном экземпляре позволит серьезно улучшить положение ВСУ. Здесь скорее имеется другой эффект, политического и психологического характера – Германия долго сопротивлялась поставкам оружия для нужд ВСУ, поэтому каждый такой груз от Берлина – свидетельство для Киева, что германских партнеров удалось «продавить» при помощи США и Великобритании.

Возникает и еще один интересный вопрос: кто будет обслуживать подобную технику западного производства? Украинских военнослужащих не учили в военных училищах работать с такой техникой, а про рядовой и сержантский состав и говорить нечего. Конечно, операторов могли подготовить на ускоренных курсах в той же Германии, где сейчас обучают украинских военнослужащих, но качество такой быстрой подготовки под вопросом. Поэтому нельзя исключать версию и о том, что вместе с РЛС, к примеру, прибудут и специалисты, которые ее будут обслуживать.

Что касается ЗСУ «Gepard», то это зенитная самоходная установка, которая выполняет задачи по противовоздушному прикрытию частей сухопутных войск. Она может уничтожать воздушные цели на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, если они летят со скоростью до 350—400 м/с. Кроме того, ЗСУ можно использовать для уничтожения наземных целей на дальности до 4500 метров. Поэтому ее использование поможет несколько увеличить огневые возможности украинской артиллерии, и так изрядно потрепанной во время спецоперации.