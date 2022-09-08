«Адмиралтейские верфи» вывели на испытания в Балтийское море сразу две дизель-электрические подлодки

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Сразу две дизель-электрические подводные лодки проектов "Варшавянка" и "Лада", построенные на Адмиралтейских верфях, вышли на полигоны Балтийского флота в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В акватории Балтийского моря одновременно находятся ДЭПЛ "Уфа" проекта 636.3 "Варшавянка" и "Кронштадт" проекта 677 "Лада". Обе подлодки проходят заводские ходовые испытания, на данном этапе отрабатывается погружение на глубину. Выполнение задач обеспечивают силы Балтийского флота. Сколько еще продлятся испытания пока неизвестно, но обе подводные лодки в этом году должны войти в состав ВМФ России.

Боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота обеспечивают погружение на глубину до 100 м в рамках заводских ходовых испытаний ДЭПЛ "Уфа" и "Кронштадт" в морских полигонах флота

- говорится в сообщении флота.

"Уфа" – четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года, спущена на воду 31 марта 2022 года. Первые три подлодки серии уже приняты в состав ВМФ: головная "Петропавловск-Камчатский" была передана флоту в 2019 году, первая серийная "Волхов" - в 2020, а вторая серийная "Магадан" в октябре 2021 года. Две первые подлодки уже отправлены на Камчатку к месту постоянной дислокации, третья субмарина пока останется на Балтике, о ее переходе на Дальний Восток военные пока не объявляли.

"Кронштадт" проекта 677 "Лада" - долгострой, строительство велось с перерывами, остановками и корректировкой проекта. Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, пока в опытную эксплуатации не передали головную субмарину серии "Санкт-Петербург". С момента возобновления строительства до спуска на воду прошло еще 5 лет, "Кронштадт" поставили к достроечной стенке только в сентябре 2018 года. Испытания начались в 2021 году.