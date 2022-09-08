Западное издание: До сравнения потенциалов ВМС Китая и ВМС США осталось недолго

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К 2030 году Китай сможет обзавестись пятью авианосцами, 60 крейсерами и эсминцами. Это позволит ему сравнять потенциал своих военно-морских сил с американским военно-морским флотом. За ближайшие восемь лет тоннаж китайского флота может удвоиться. Количество кораблей в составе ВМС Китая вырастет на 40%. Это будут не только авианосцы и крейсеры, но и, скажем, подводные лодки с баллистическими ракетами на вооружении.

Западный аналитик Кайл Мизоками напоминает о превосходстве Китая в так называемой нетрадиционной морской мощи, например – в коммерческих кораблях, которые все равно подчиняются распоряжениям китайских правительственных структур. Если Пекин выстроит правильную схему расходов на свой флот, то, как пишет Мизоками в западном издании PM, он за восемь лет построит минимум два авианосца и еще четыре субмарины с баллистическими ракетами.

Наиболее активно ВМС НОАК действуют в Тихоокеанском регионе, обозначая свое присутствие в районе острова Тайвань, в Южно-Китайском море, в Японском море. Растет и присутствие ВМС Китая в других регионах планеты. Так, китайский флот задействован в проведении морских операций в Аденском заливе, недалеко от берегов Сомали.

Многое будет зависеть от того, как китайское руководство будет распределять расходы на оборону. Например, оно может сократить финансирование сухопутных войск, направив больше средств на строительство авианосцев и субмарин. Общий тоннаж кораблей ВМС Китая, как считают американские аналитики, к 2030 году увеличится с сегодняшних 1,3 миллиона тонн до примерно двух миллионов тонн.

С другой стороны, ВМС США располагают 6 авианосцами в Тихом океане и 50 крейсерами и эсминцами. Также в распоряжении ВМС США в Тихом океане – 8 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. И это только Тихий океан! Корабли Атлантического флота в этот подсчет не входят.

Крейг Хупер, руководитель Консультативной группы Themistocles, как пишет издание PM, считает, что надо сравнивать ВМС Китая не только с ВМС США, но и с потенциалом американских союзников – Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи. Ведь в случае потенциального конфликта их флоты также будут задействованы.

Сейчас союзники США в Тихом океане активно увеличивают свои военные возможности. Например, Япония находится в процессе переоборудования двух эсминцев с вертолётной группой в авианосцы, способные нести истребители F-35B Joint Strike Fighter, а Корея планирует построить свой первый авианосец. Расширяют присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Великобритания с Францией. Ни одна из этих стран не находится в дружественных отношениях с Китаем.

По мнению Хупера, наличие большого количества авианосцев в ВМС НОАК сделает китайский флот более предсказуемым. Отдельные корабли будут объединены в оперативные группы авианосцев, что сократит количество кораблей, которые могут быть задействованы в менее приоритетных миссиях.

Однако Китай может задействовать и гражданские суда: он располагает огромным флотом рыболовецких траулеров и других коммерческих судов. По мнению Хупера, Китай использует частные суда как инструмент утверждения своего военно-морского доминирования. Именно их аналитик называет наиболее разрушительным орудием Пекина на море.