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Известия.ru

Минобороны показало кадры боевой работы «Градов» в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожила замаскированные позиции украинских боевиков. Кадры работы «Градов» 7 сентября представило Минобороны РФ.


РСЗО работает вместе с беспилотниками. Сначала они выявляют цель, и по этим данным работает реактивная система. Затем дроны фиксируют ликвидацию позиций или техники противника.

«Расчеты батареи сплочены, и работа доведена в прямом смысле до автоматизма. Получаем координаты, выезжаем на огневые позиции, отрабатываем. Огонь корректируем по средствам беспилотных летательных аппаратов. Недавно уничтожили три самоходных орудия противника. Настрой боевой! Идем к победе!» – рассказал командир боевой машины «Града» Егор.

«Град» способен уничтожать бронемашины и обеспечивать заградительный огонь на маршрутах возможного отхода или наступления противника. Артиллеристы работают круглые сутки. Под шквальным огнем из РСЗО противник вынужден отступать, позволяя наступать российским войскам.

11 августа корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» во время спецоперации в Донбассе. Этот расчет нанес удары по укрепленному району украинских националистов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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