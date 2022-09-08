Корреспондент «Известий» показал работу рембата в боевых условиях

Украинские вооруженные формирования даже не пытались отстоять танк, который теперь находится в российском распоряжении. Его боевой путь на украинской стороне был недолгим, и закончился он с минимальными повреждениями. Доставили его прямо с передовой. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 7 сентября рассказал о работе ремонтного батальона в ходе российской специальной операции по защите Донбасса.

Рембат может вывезти трофейную технику практически в любом состоянии, главное, чтобы в этом был смысл.

Например, очередная обнаруженная машина, в кабине которой найден американский флаг, оказалась не такой полезной. Внутри нет двигателя, так что танк будет отправлен на запчасти.

«Машины, которые разукомплектованы, где узлы и агрегаты не подлежат восстановлению, будут разобраны. Хорошие отдадим войскам ДНР (Донецкой Народной Республики. — Ред.)», — рассказывает заместитель командира ремонтной роты Иван.

Так или иначе, при желании восстановить можно практически любой трофей. У ремонтного батальона Восточного военного округа особая миссия — давать вторую жизнь боевой технике. Работа в полевых цехах напоминает хорошо отлаженный конвейер. Пока одни заняты восстановлением трофеев, другие чинят повреждения своих боевых машин.

В отличие от националистов, которые бросают технику, сбегая с поля боя, российские военнослужащие знают цену каждой боевой единице. Группа эвакуации дежурит рядом с передовой в окрестностях Угледара. Боевые выезды происходят почти каждый день. Главное, чтобы техника не досталась врагу.

После ремонта техника вернется к своим подразделениям в полной боевой готовности. Особенно сейчас ее ждут на западном направлении Донбасса. Союзные силы стремительно продвигаются к Угледару, на счету каждый боеспособный танк.

19 августа Минобороны РФ опубликовало кадры работы военных механиков в ходе спецоперации по защите Донбасса. Обслуживание, ремонт техники и вооружения ведутся в бесперебойном режиме. Для этого организованы пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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