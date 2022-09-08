Войти
Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал работу рембата в боевых условиях

130
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Украинские вооруженные формирования даже не пытались отстоять танк, который теперь находится в российском распоряжении. Его боевой путь на украинской стороне был недолгим, и закончился он с минимальными повреждениями. Доставили его прямо с передовой. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 7 сентября рассказал о работе ремонтного батальона в ходе российской специальной операции по защите Донбасса.


Рембат может вывезти трофейную технику практически в любом состоянии, главное, чтобы в этом был смысл.

Например, очередная обнаруженная машина, в кабине которой найден американский флаг, оказалась не такой полезной. Внутри нет двигателя, так что танк будет отправлен на запчасти.

«Машины, которые разукомплектованы, где узлы и агрегаты не подлежат восстановлению, будут разобраны. Хорошие отдадим войскам ДНР (Донецкой Народной Республики. — Ред.)», — рассказывает заместитель командира ремонтной роты Иван.

Так или иначе, при желании восстановить можно практически любой трофей. У ремонтного батальона Восточного военного округа особая миссия — давать вторую жизнь боевой технике. Работа в полевых цехах напоминает хорошо отлаженный конвейер. Пока одни заняты восстановлением трофеев, другие чинят повреждения своих боевых машин.

В отличие от националистов, которые бросают технику, сбегая с поля боя, российские военнослужащие знают цену каждой боевой единице. Группа эвакуации дежурит рядом с передовой в окрестностях Угледара. Боевые выезды происходят почти каждый день. Главное, чтобы техника не досталась врагу.

После ремонта техника вернется к своим подразделениям в полной боевой готовности. Особенно сейчас ее ждут на западном направлении Донбасса. Союзные силы стремительно продвигаются к Угледару, на счету каждый боеспособный танк.

19 августа Минобороны РФ опубликовало кадры работы военных механиков в ходе спецоперации по защите Донбасса. Обслуживание, ремонт техники и вооружения ведутся в бесперебойном режиме. Для этого организованы пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
22.08.2022
Морская доктрина: декларация или директива
17.08.2022
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
10.05.2022
Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022
18.02.2022
Al-Quds: вот зачем Шойгу приехал в Сирию в разгар украинского кризиса
10.09.2019
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
16.02.2017
США обвиняют Россию в развертывании крылатой ракеты 9М729
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий