Третьим спецкором ТАСС на МКС станет космонавт Дмитрий Петелин

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", который доставит на станцию экипаж МКС-68 с новым спецкором ТАСС, запланирован на 21 сентября этого года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин станет третьим специальным корреспондентом ТАСС на Международной космической станции (МКС). Об этом было объявлено в среду на встрече руководителей ТАСС и госкорпорации "Роскосмос" Сергея Михайлова и Юрия Борисова, которая прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на стенде агентства.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", который доставит на станцию экипаж МКС-68 с новым спецкором ТАСС, запланирован на 21 сентября этого года. В состав экспедиции войдут космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио.

Руководители ТАСС и Роскосмоса обсудили на встрече перспективы развития информационного сотрудничества, в том числе работу корпункта агентства на МКС. Сергей Михайлов передал Юрию Борисову удостоверение спецкора ТАСС для вручения Дмитрию Петелину, а также брендированный комплект одежды и шевроны с надписью "ТАСС на МКС". Кроме того, гендиректор агентства подарил главе Роскосмоса космический талисман ТАСС - игрушку Инотасю, которая может использоваться в космических полетах в качестве индикатора невесомости.

"Уверен, у нашего общего проекта большое будущее. ТАСС старается всегда быть первым там, где рождаются новости, передовые идеи и технологии завтрашнего дня. Именно стремление к лидерству роднит нас с Роскосмосом", - отметил Михайлов.

"Мы рады развитию информационного сотрудничества со старейшим государственным информационным агентством России. ТАСС первым сообщил о запуске искусственного спутника Земли и первым опубликовал новость о полете Юрия Гагарина. Естественно, что ТАСС стал первым агентством, которое первым открыло свой корпункт на орбите", - заявил в свою очередь Борисов.

В ноябре прошлого года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС на орбите стал космонавт Александр Мисуркин, в марте 2022-го его сменил Олег Артемьев. Они рассказывают о жизни и работе на станции, различных экспериментах и испытаниях, присылают фото и видео с МКС. На данный момент на ресурсах агентства уже выпущено более 300 материалов из космоса с совокупным охватом более 4 млн человек.

ТАСС и Роскосмос развивают сотрудничество на протяжении многих лет, в его рамках был выпущен ряд спецпроектов о космосе, проводятся выставки и другие совместные мероприятия. В августе этого года было подписано соглашение о дистрибуции фото- и видеоконтента Роскосмоса через медиабанк ТАСС (tassphoto.com).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.