Редкая версия танка Т-72Б3 с панорамой командира сражается с ВСУ

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российские воины- освободители применяют в боях не совсем обычную версию основного боевого танка Т-72Б3 с панорамным прицелом командира. Информацию об этом обнародовал проект "РГ: русское оружие" со ссылкой на телеграм-канал Александра Гармаева "Будни фотокорреспондента".

Мы уже привыкли, что на отечественной технике такое оборудование можно увидеть на самой новой модификации Т-90, а также на перспективной "Армате", однако в Нижнем Тагиле его устанавливали и на машины семейства Т-72, что повышает возможности в современном бою.

По материалам, которые неоднократно открыто обнародовались на международных военно-технических форумах "Армия", командир машины имеет возможность вести круговое наблюдение, осуществлять целеуказание и брать управление орудием и спаренным пулеметом на себя.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Мощный 1130-сильный двигатель обеспечивает более высокие скоростные и маневренные характеристики.

Специальная военная операция России по помощи Донбассу, демилитаризации и денацификации Украины еще раз продемонстрировала, что, несмотря на заявления различных зарубежных и отечественных экспертов, без танков невозможно обойтись и сейчас и в будущем. Это понимают во многих странах, где в настоящее время активизировались работы по созданию такой техники.

Лев Романов