Представители ведущих предприятий ОПК приняли участие в совещании у Путина с военными

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Глава государства наблюдал на полигоне Сергеевский в Приморье за командно-штабными учениями "Восток-2022"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Представители ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса принимали участие в совещании, которое президент РФ Владимир Путин проводил во вторник на полигоне Сергеевский в Приморье.

Глава государства наблюдал на этом полигоне за командно-штабными учениями "Восток-2022". Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перед этим у него состоялось совещание, в котором приняли, в частности, участие министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. По словам представителя Кремля, совещание носило закрытый характер.

После завершения учений на Сергеевском глава государства вернулся во Владивосток, где у него состоялся ряд мероприятий на полях Восточного экономического форума.

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах Восточного военного округа.